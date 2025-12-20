Eesti noorpurjetajad lõpetasid noorte maailmameistrivõistlused Vilamouras – Aksel Haava noorte MM 9.koht!

Portugalis Vilamouras peetud noorte purjetamise maailmameistrivõistlused tõid kokku sportlased 66 riigist. Võistlusnädalat mõjutasid muutlikud ilmaolud – sõideti nii tuulevaikuses kui ka tugevates tuultes ning mitmel päeval jäi planeeritud sõitude arv ilma tõttu väiksemaks. Eesti koondis lõpetas võistluse riikide arvestuses 30. kohal, edestades Soomet ja Leedut. Eesti koondisest tegi parima tulemuse “Noored talendid Olümpiale” projekti kuuluv Aksel Haava, kes saavutas kokkuvõttes 9.koha.

iQFOiL Youth – Aksel Haava

iQFOiL Youth meeste arvestuses saavutas Aksel Haava 9. koha. Parimaks tulemuseks seitsmenda sõidu sõiduvõit, mille ta saavutas viimasel võistluspäeval. Aksel Haava kommenteeris oma võistlust järgmiselt:

„Oli kahju, et sai ainult 9 sõitu 5 päeva peale, tuuleolud olid pigem vaiksed meie sõitude ajal. Viimasel päeval sain alles päriselt end käima ja siis õnnestus ka üks sõit võita. Oleks tahtnud veidi varem siin harjutamas käia ja enne võistlust varustuse tunnetust käppa saada.“

iQFOiL Youth – Bertha Kivistik

iQFOiL Youth naiste arvestuses lõpetas Bertha Kivistik võistluse 16. kohal. Tema parimaks sõidutulemuseks oli 7. Koht. Bertha Kivistik:

„Jäin üldpildis regatiga rahule, eriti arvestades, et see oli minu esimene võistlus suurema purjetaga. Mul õnnestus isegi paari sõitu juhtida, mille üle on eriti hea meel.“

29er segapaar – Eva-Lotta Soomer ja Albert Kepp

29er segapaaride arvestuses saavutasid Eva-Lotta Soomer ja Albert Kepp 24. koha. Nende parimaks sõidutulemuseks jäi 13. koht, mis saavutati viimasel võistluspäeval. Sportlased võtsid võistluse kokku järgmiselt:

„Väga meeldis selle regati formaat, et saime täitsa uue paadiga purjetada ja elada kõigi teiste purjetajatega samas hotellis. Meie parimaks tulemuseks jäi viimasel päeval välja sõidetud 13. koht.“

29er naised – Ann Carolin Vürst ja Grete Kant

29er naiste arvestuses lõpetasid Ann Carolin Vürst ja Grete Kant võistluse 22. kohal. Nende parimaks üksiksõiduks jäi 16. Koht. Ann ja Grete sõnasid:

„Oli harukordne võimalus sõita koos maailma parimatega ja õppida neilt. Kogesime kõiki ilmaolusid alates tuulevaikusest kuni tormini.“

ILCA 6 – Raul Ottesson

ILCA 7 klassis saavutas Raul Ottesson 53. koha. Tema parimaks sõidutulemuseks jäi 36. koht.

Raul Ottesson:

„Võistlus oli väga kõrgetasemeline ja kui stardist minema ei saanud, siis oli rong juba läinud. Enda esitusega väga rahule ei jäänud, aga mul on hea meel, et ma ei andnud kordagi alla ja võitlesin kõik sõidud lõpuni.“

ILCA 6 – Karmel Elis Purje

ILCA 6 klassis lõpetas Karmel Elis Purje võistluse 40. kohal. Tema parimaks sõidutulemuseks jäi 27. koht.

Karmel Elis Purje võttis regati kokku järgmiselt:

„Ma jäin regatiga väga rahule, sest sain aru, et suudan püsida tugevatega samal joonel. On kindlad tehnilised elemendid, millega pean veel tööd tegema, ootan juba järgmist treeninglaagrit.“

Koondise treener Maria Veessaar hindas Eesti koondise esinemist positiivselt:

„Eestil oli seekord suur ja ühte hoidev tiim. Lahe oli toimetada suurte riikide vahel ja vaadata, kui proffilt asju tehakse. Meil õnnestus saavutada 66 riigi seas 30. koht, edestades Soomet ja Leedut. Polegi nii paha tegelikult. Oleme väga rõõmsad, et saime siin osaleda ja suurest spordipeost osa.“

