Eesti noorpurjetajad võistlevad World Sailing Noorte Maailmameistrivõistlustel Vilamouras
15.12.2025

Portugalis Vilamouras toimuvad 2025. aasta noorte purjetamise maailmameistrivõistlused, kus osalevad noorpurjetajad enam kui 60 riigist. Võistlus peetakse ILCA, 420, 29er, Nacra 15 ja iQFOiL Youth klassides. Ametlikud võistlussõidud algavad esmaspäeval ning kestavad kuni 20. detsembrini.

Eesti sportlased on võistlustules kolmes paadiklassis, iQFoil purjelaud, ILCA 6 ja 29er:
• iQFOiL – Aksel Haava, Bertha Kivistik
• ILCA 6 – Karmel Elis Purje ja Raul Ottesson
• 29er segapaar – Eva-Lotta Soomer ja Albert Kepp
• 29er naised – Ann Carolin Vürst ja Grete Kant
Sportlasi juhendavad treenerid Erki Kivistik ja Maria Veessaar.

Hoidke Eesti noortele purjetajatele pöialt!

Koduleht ja tulemused:  https://worldsailingywc.org/

Jälgi võistlust:  https://www.facebook.com/vilamourasailing