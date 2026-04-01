Eesti noorte purjetajate jaoks loodud LA2028 programmist eraldatakse 2026.a hooajaks 115 000 eurot eratoetust

Eesti Purjetamise Liidu „Noored talendid olümpiale“ programm koondab Eesti perspektiivikamad purjetajad, kelle eesmärk on jõuda 2028. aasta olümpiamängudele. Aasta tagasi käivitatud programm jätkub 2026. aastal täies mahus – tänavu jagatakse nelja paatkonna vahel kokku 115 000 eurot eratoetust millele lisandub ka EOK poolt eraldatav toetus. Kahe aasta peale kokku on eratoetust jagatud purjetajatele enam kui 220 000 eurot.

Esimesed tulemused rahvusvahelisel areenil kinnitavad, et tehtud valikud ja suund on olnud õiged ning Eesti purjetamine liigub kindlalt edasi. 2026 aastal jätkavad programmis naiste OM paadiklassis ILCA 6 Romi Safin, kahepaadil 49erFX Helen Ausma ja Helen Pais ning purjelaual iQFoil Emma Viktoria Millend ja Aksel Haava.

„Tegemist on pikaajalise investeeringuga Eesti purjetamise tulevikku. Esimesed tulemused näitavad, et liigume õiges suunas ning meie sportlased suudavad rahvusvahelises konkurentsis kaasa rääkida,“ ütles Eesti Purjetamise Liidu president Sven Nuutmann ning lisas: „Tegelik minimaalne vajadus on umbes 50 000 eurot paatkonna kohta hooajaks, mistõttu vajame jätkuvalt uusi toetajaid. Eesti treenerite töö on väga hea ja järjepidev, kuid maailma tipptasemel konkureerimiseks on vajalik ka koostöö rahvusvaheliste tipptreeneritega ning aastaringne treenimine soojemas kliimas – purjetamises ei ole võimalik talvel sisehalli minna, vaid peame treenimiseks liikuma lõunapoolsetesse tingimustesse.“

Süsteemne töö annab tulemusi

Sportlased on juba esimesel tegutsemisaastal näidanud arvestatavat taset tihedas rahvusvahelises konkurentsis.

Emma Viktoria Millend saavutas Princess Sofia regatil, kus jagati maailma edetabelipunkte ning võisteldi kõigis olümpiaklassides, iQFoil klassis 15. koha 70 sportlase seas. Septembris saavutas ta U23 maailmameistrivõistlustel 6. koha.

Romi Safin lõpetas Princess Sofia regati ILCA 6 klassis 49. kohal 143 osaleja konkurentsis, püsides kogu võistluse vältel kuldgrupis – nii head tulemust ei ole Eesti sportlased sellel regatil ammu saavutanud. Augustis Iirimaal peetud U21 MM-l saavutas Safin 13. koha.

49erFX klassis on Helen Pais ja Helen Ausman näidanud stabiilset arengut ka varasematel rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. 2025. aasta Euroopa meistrivõistlustel Thessalonikis saavutasid nad 23. koha 30 paatkonna seas. Sama aasta Kieler Wochel Saksamaal lõpetati 15. kohal 48 paatkonna konkurentsis ning Open Polish Championships võistlusel saavutati 9. koht 26 osaleja seas.

Aksel Haava sai meeste iQFoil klassis 63. koha 119 sportlase seas ning on noorteklassides tõusnud Euroopa ja maailma paremikku, saavutades iQFoil Youth maailmameistrivõistlustel 9. ning U19 Euroopa meistrivõistlustel 5. koha.

Programm toetub täielikult erasektorile

„Noored talendid olümpiale“ programm on üles ehitatud täielikult erasektori toetusele. 2026. aastal ulatub sportlastele jagatav kogutoetus 115 000 euroni, mis võimaldab katta rahvusvahelise tippspordi jaoks vältimatud kulud – treeninglaagrid, võistlused, varustuse ja taustatiimi.

Selline mudel on Eesti spordis pigem erandlik ning näitab selgelt ettevõtjate usaldust noorte purjetajate ja nende potentsiaali vastu. Arvestades, et ühe tippsportlase hooaja maksumus ulatub sageli üle 50 000 euro, on erasektori panus otsustava tähtsusega, et Eesti sportlased suudaksid püsida rahvusvahelises konkurentsis.

Programmi toetavad Amserv, Piletilevi PLG AS, Go Travel ning Krulli kvartal / kood/Jõhvi.

