Eesti purjetajad juhivad SSL Gold Cupi kvalifikatsioonis oma alagruppi

Šveitsis Neuchâteli järvel peetaval SSL Gold Cup 2026 Euroopa kvalifikatsiooniturniiril jätkab Eesti meeskond „Icebreakers“ edukalt ning hoiab kahe võistluspäeva järel D-alagrupis liidrikohta.

Kui avapäeval võitsid eestlased Austria vastu peetud avasõidu, siis teisel võistluspäeval lisati kontole veel esikoht ja teine koht. Kokkuvõttes juhib Eesti alagruppi 8 punktiga, Austria on teine 6 ja Sloveenia kolmas 4 punktiga.

Päeva esimeses sõidus näitas Eesti meeskond kindlat üleolekut. Eestlased said hea stardi ning kasvatasid juba esimese ringiga konkurentide ees märgatava edu. Finišijoone ületas Eesti esimesena, Sloveenia teisena ja Austria kolmandana.

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Päeva teises sõidus asus Eesti taas pärast starti juhtima. Otsustavaks kujunes aga teine vastutuule lõik, kus austerlased leidsid soodsama tuulepöörde ning tõusid liidriks. Finišis kuulus võit Austriale, Eesti lõpetas teisena ja Sloveenia kolmandana.

Eesti roolimees Mati Sepp jäi päeva kokkuvõttes rahule.

„Tuult oli juba päris palju ja sellistes oludes maksavad vead kiiresti kätte. Viimases sõidus oli olukord keeruline, sest meie kaks konkurenti olid raja erinevatel pooltel ja korraga ei saa mõlemat katta. Päeva lõpuks oleme siiski liidrikohal ning sellega võib rahul olla,“ ütles Sepp.

Avapäeva järel tõdes meeskonna kapten Karl-Hannes Taggu, et meeskond alles kogub ühist rütmi.

„Ühe sõidu saime sõita ja selle võitsime. Osad tiimiliikmed tulid alles öösel Sardiiniast võistlemast ning see oli esimene kord üle mitme aasta, kui saime kogu meeskonnaga koos sõita. Mõned asjad vajavad veel lihvimist, kuid üldpilt on hea,“ sõnas Taggu.

Eesti meeskonda kuuluvad kapten Karl-Hannes Taggu, Mati Sepp, Maris Seersant, Karl Kolk, Janno Hool, Jasper Rufus Rytövaara, Kevin-Melvin Aasav ja Taavi-Valter Taveter.

SSL Gold Cup on rahvusvaheline rahvuskoondiste võistlussari, kus osaleb kokku 66 riiki. Euroopa kvalifikatsiooniturniiridel selgitatakse välja finaalvõistlusele pääsejad. SSL Gold Cupi finaal peetakse detsembris Brasiilias Rio de Janeiros.

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