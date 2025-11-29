Ilm:
Eesti Purjetamise Liit tunnustas aasta parimaid ja lõpetas 2025 hooaja

14.11.2025

13. novembril kogunes Tallinnas Amservi Järve esindusse ligi 200 külalist, kes on kõik moel või teisel purjetamisega seotud: treenerid, sportlased, klubijuhid ja kommodoorid, toetajad, kaasaelajad, lapsevanemad ning purjetamisse võistlusametniku tööga panustajad.

Alaliit valib iga hooaja lõpus aasta parimad seitsmes kategoorias. 2025. aastal valiti liidu liikmete poolt parimateks:

AASTA PURJETAJA – EMMA VIKTORIA MILLEND – Tallinna Purjelauakool

AASTA TREENER – KRISTIINA KLAOS – Saaremaa Sailing Academy

AASTA ÜLLATAJA – ROBERT MATT – Saaremaa Sailing Academy. Eesti Optimistklassi liidu president Mart Meiel andis Robert Matt-le üle endanimelise rändkarika, sellise au osaks saavad lõppeva aasta optimist edetabeli võitjad.

AASTA MEESKOND – HELEN AUSMAN JA HELEN PAIS / 49erFX – Tallinna Jahtklubi

AASTA VÕISTLUSAMETNIK – TORMI JÕGI – Pärnu Jahtklubi

AASTA JÄÄPURJETAJA – RASMUS MAALINN – Pärnu Jahtklubi

AASTA TEGU – GARMIN ORC MM 2025 – Kalevi Jahtklubi.

Sündmusel autasustai Garmin Purjetamise Võistlussarja hooaja võtijaid. Kõik kohaolnud said osaleda ka Garmin käekellade loosis mida jagati välja kokku kümme. See hoidis meeleolu elevana.

Ühtlasi tunnustati ka Eesti Jääpurjetamise edetabeli parimaid ning Eesti Avamerepurjetamise Karika võitjaid. Õhtu lõppes Garmin ORC MM toetajate tänamisega.

Ülevaade tunnustuse saajatest

GALERII – Tiit Aunaste