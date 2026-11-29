Eesti purjetamiskoondis Icebreakers jätkas neljapäeval Rio de Janeiros SSL Gold Cupi finaalturniiri ülekaaluka võiduga. 1/16-finaalringi avasõidus edestasid eestlased valitsevat maailmameistrit Ungarit finišis enam kui 600 meetriga. Eesti haaras liidrikoha juba sõidu alguses ning kasvatas edu keerulistes ilmaoludes kogu distantsi vältel.

Guanabara lahel peetud võistlussõidus tuli meeskondadel hakkama saada tugeva vihma, muutliku tuule ja 15-20 sõlmeni ulatunud tuulepuhangutega. Eesti võistles A-alagrupis koos tiitlikaitsja Ungari, Tahiti ja Ecuadoriga.

Eestlased said stardist hästi minema ning asusid juhtima juba esimestel minutitel. Kolmandaks märgiks oli edumaa teisena sõitnud Ungari ees kasvanud ligi 300 meetrini. Otsustavaks kujunesid allatuuleotsad, kus Eesti suutis konkurentidega vahet veelgi suurendada.

Eesti läbis võistlusdistantsi 38 minuti ja 53 sekundiga. Ungari jõudis finišisse minut ja 26 sekundit hiljem, jäädes eestlastest maha enam kui 600 meetrit. Kolmanda koha sai Tahiti ning neljandana lõpetas Ecuador.

Võistluse otseülekande kommentaatorid tõstsid esile eestlaste kindlat sõitu, märkides, et esimesena finišeerimine hakkab Eesti meeskonnale juba harjumuseks saama.

Tagu: allatuulekiirus tõi meile võidu

Eesti koondise kapten Karl-Hannes Tagu tõi võidu ühe peamise põhjusena välja meeskonna varasema kogemuse kiiretel alustel purjetamisel.

„Ma arvan, et tänase edu võti oli see, et meil on paadis jääpurjetamise ja skiff-purjetamise taustaga mehi, kes on harjunud allatuules kiiresti sõitma. Olime allatuuleotstel väga kiired ja suutsime seal konkurentidega korraliku vahe sisse teha,“ selgitas Tagu.

Kapteni sõnul ei kulgenud võidukas sõit siiski päris vigadeta. „Esimesel allatuuleotsal oleksime pidanud veidi varem halssima. See tekitas paadis korraks ärevust ja segadust, aga saime olukorra kontrolli alla. Teine allatuuleots läks juba märksa paremini,“ rääkis Tagu.

Tugeva tuule tõttu kujunes neljapäevane võistluspäev ka korraldajatele keeruliseks ning kõiki kavandatud sõite ei õnnestunud pidada.

Sepp: tundsime end nendes oludes koduselt

Eesti koondise roolimees Mati Sepp rääkis pärast finišit korraldajale antud intervjuus, et keerulised ilmaolud sobisid eestlastele hästi.

„Mõtlesime, et kui oleme oma Eesti ilma – külma ja vastiku – siia kaasa toonud, peaks meil hästi minema. Täpselt nii läkski,“ muheles Sepp.

Roolimehe sõnul andis võistlus tugeva Ungari meeskonna vastu võimaluse hinnata ka eestlaste enda taset.

„Saime näha, kuidas meie meeskonnatöö ja manöövrid konkurentidega võrreldes toimivad. Selles osas läks meil päris hästi,“ ütles Sepp.

Ta lisas, et varasemast võistlusvoorust saadud kogemus on meeskonnale kasuks tulnud. Samas ei tähenda kindel võit, et järgmistele sõitudele saaks pingevabalt minna.

„Närv on alati sees, sest konkurents on väga tihe. Võistleb palju riike ja kodus elab meile kaasa palju inimesi. See on pingeline, aga loodame iga sõiduga paremaks saada,“ sõnas Sepp.

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Eesti jätkab võitlust kaheksandikfinaali pääsemise nimel

Eesti jõudis 1/16-finaalringi alagrupivõitjana, olles 19.-22. novembril peetud avavoorus võitnud neljast sõidust kaks ja lõpetanud kahel korral teisena.

Järgmises ringis ootavad eestlasi ees tugevamad vastased. A-alagrupis võistlev Ungari võitis 2023. aastal esimest korda toimunud SSL Gold Cupi, mille finaalis edestas Itaaliat, Hollandit ja Hispaaniat.

1/16-finaalringis peetakse nelja päeva jooksul neli võistlussõitu. Alagrupi kaks paremat koondist pääsevad edasi kaheksandikfinaali. Viimane sõit annab kahekordsed punktid, mistõttu jääb edasipääsu küsimus lahtiseks kuni vooru viimase võistluspäevani.

Eesti alustas uut vooru maksimaalse tulemusega, kuid edasipääsu kindlustamiseks tuleb häid sõite jätkata ka järgmistel päevadel.

Järgmine võistlussõit on esialgse ajakava järgi kavas reedel, 27. novembril kell 18.10 Eesti aja järgi. VAATA SIIT

SSL Gold Cup on rahvuskoondiste vaheline purjetamisvõistlus, kus kõik meeskonnad võistlevad identsete SSL 47 jahtidega. Eesti koondise kapten on Karl-Hannes Tagu ja roolimees Mati Sepp. Turniir kestab 13. detsembrini.