Rio de Janeiros toimuval SSL Gold Cupil saavutas Eesti purjetamiskoondis laupäeval, 21. novembril peetud kolmandas alagrupisõidus Malaisia järel teise koha. Kahe sõiduvõidu ja ühe teise kohaga on Eesti kogunud 11 punkti ning juhib enne viimast sõitu 1/32-finaalringi C-alagruppi.

Guanabara lahel peetud kolmas võistlussõit toimus 10-12-sõlmeses lõunatuules. Eesti ja Malaisia jõudsid esimesse vastutuulemärki vaid kahesekundilise vahega. Malaisia suutis tuulepöördeid paremini ära kasutada ning kasvatas viimaseks vastutuulemärgiks edu 26 sekundile. Eesti lõpetas sõidu teisena, Kuuba kolmandana ja Seišellid neljandana.

Eesti koondise kapteni Karl-Hannes Tagu sõnul mõjutas edasist sõidu käiku juba stardis kujunenud olukord.

„Pigem oli probleem selles, et stardis kaotasime natuke initsiatiivi. Paremale poole oli sundminek ja see lõi kohe natukene kogu plaani sassi, mida me esialgu teha tahtsime,“ selgitas Tagu.

Kapten jäi teise kohaga siiski rahule ning meeskonna tähelepanu on suunatud viimasele alagrupisõidule.

„Teine koht on suhteliselt hästi. Eks me pigem vaatame, et edasi saada, samm-sammult lihtsalt,“ rääkis Tagu.

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Viimases sõidus jagatakse topeltpunkte

Enne viimast alagrupisõitu on Eesti lähim jälitaja kaheksa punktiga Malaisia, kellele järgnevad Kuuba seitsme ja Seišellid nelja punktiga.

Pühapäevases sõidus teenib võitja kaheksa, teise koha omanik kuus, kolmanda koha omanik neli ja neljanda koha omanik kaks punkti. Eesti kindlustab pääsu 1/16-finaali, kui lõpetab viimase sõidu esikolmikus. Neljanda koha korral sõltub edasipääs konkurentide finišijärjestusest.

C-alagrupi otsustav sõit on kavas täna, 22. novembril kell 18.20 Eesti aja järgi.

Igast alagrupist pääsevad järgmisesse ringi kaks paremat koondist. SSL Gold Cupi 1/16-finaalring toimub 26.-29. novembril.

C-alagrupi seis pärast kolme sõitu:

Eesti – 11 punkti Malaisia – 8 punkti Kuuba – 7 punkti Seišellid – 4 punkti

Ametlikud tulemused: https://copadomundodavela.com/results

Otseülekanne: https://copadomundodavela.com/live

Võistlusgraafik: https://copadomundodavela.com/racing