Eesti meeskond Icebreaker alustas neljapäeval, 19. novembril Rio de Janeiros toimuvat SSL Gold Cupi finaalsõitude seeriat võiduga. Karl-Hannes Tagu juhitud meeskond võitis C-alagrupi avasõidu, edestades Malaisia, Kuuba ja Seišellide koondist. Võit ei tulnud aga kergelt – juba sõidu alguses tuli eestlastel toime tulla tehniliste rikketega.

Eesti koondise kapteni Karl-Hannes Tagu sõnul kujunes esimene võistlussõit meeskonnale omamoodi õppuseks. „Eks me tegime natuke purjetamiskooli ka seal alguses. Meil ei saanud pukspriiti korralikult sisse-välja ja selle stopperi tõmbasime puruks. Õnneks see palju ei pidurdanud ja saime kuidagi lõpuni sõita,“ rääkis Tagu pärast finišit.

Kapteni sõnul oli meeskonna koostöö hea „Me pole väga palju koos sõitnud. See võistlusprogramm ei luba ka väga palju treenida. Üksi võid ju käia ja teha, aga võistlustel on hoopis teine asi. Surve all hakkavad vead kergemini välja tulema,“ selgitas ta.

Sõidu teises pooles pakkus Eestile kõige tihedamat konkurentsi Malaisia, kes püsis finiši eel eestlaste kannul. Tagu sõnul oli meeskonnal aga oma plaan, millest suudeti kinni pidada.

„Kui sa sõidu võidad, siis on alati hea tunne“ võttis Tagu päeva kokku.

SSL Gold Cupil võistleb Rio de Janeiro Guanabara lahel 40 riigi koondist. Eesti kuulub finaalsõitude seeria avavoorus C-alagruppi koos Malaisia, Kuuba ja Seišellidega. Nelja päeva jooksul peetakse neli sõitu ning kaks paremat koondist pääsevad edasi 1/16-finaali.

Eesti teenis avasõidu võiduga neli punkti, Malaisia sai teisena kolm, Kuuba kolmandana kaks ja Seišellid neljandana ühe punkti.

Reedel ootab ees teine alagrupisõit

Reedel, 20. novembril jätkuvad SSL Gold Cupi 1/32-finaali sõidud neljas alagrupis. Eestlased stardivad praeguse plaani kohaselt teisena, Eesti aja järgi kell 20.00 ja võistlevad Malaisia, Kuuba ja Seišellide meeskondadega.

VAATA OTSEÜLEKANNET:

Kõik koondised võistlevad ühesugustel SSL47 jahtidel. Finaalsõitude seeria kestab 13. detsembrini.

Võistluse jälgimine:

Otseülekanne: https://copadomundodavela.com/live

Ametlik ajakava: https://copadomundodavela.com/racing

Tulemused: https://copadomundodavela.com/results