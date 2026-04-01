Elari Teras ja William Liiv purjetasid eestlaste viimaste aastate tipp-tulemused Gardal

Itaalias Riva del Gardas toimus 2.-5. aprillini juba 44. korda peetud Lake Garda Meeting Optimist – maailma suurim ühe paadiklassi purjetamisvõistlus. Fraglia Vela Riva korraldatav regatt on kantud ka Guinnessi rekordite raamatusse kui suurima osalejate arvuga üheklassiregatt, tuues igal aastal Garda järvele üle 800 noorpurjetaja enam kui 40 riigist.

Aprilli alguses toimus Garda järvel ka ILCA Youth Easter Meeting 2026, kus nelja võistluspäeva jooksul võistles üle 300 sportlase ILCA 4 ja 6 klassides.

Eestlaste silmapaistvaimad tulemused tulid kahest erinevast paadiklassist.

Elari Teras tõusis aastaga 90 kohta

Optimist-klassis saavutas Haapsalu Jahtklubi sportlane Elari Teras 21. koha enam kui 800 osaleja seas. Sõidutulemused: 10., 8., 10., 18., 17., 10. ja 26. koht. Treener Rene Abneri sõnul ei meenu talle varasemast ajast, et mõni eestlane oleks sellel võistlusel nii kõrgele kohale jõudnud. 2025 aasta regatil oli Teras samuti ainsa eestlasena kuldgrupis ja lõpetas 111. kohal

„Võistlusolud olid kohati väga keerulised, sest tuul oli tugev, aga samas mulle sellised tingimused pigem sobivad. Meeldis tunne, kui sain aru, et olen maailma tippsõitjatega sama kiire ja mõnes kohas isegi kiirem ning see tekitas hasarti. Garda on kindlasti minu lemmik koht purjetamiseks.

Enne võistlust seadsin eesmärgiks pääseda 30 parima hulka, aga tegelikult õnnestus veel paremini kui lootsin, tänu headele startidele ja stabiilsusele. Saavutatud tulemusega olen väga rahul,“ ütles Teras.

Liiv parandas tulemust ja valmistub Euroopa meistrivõistlusteks

ILCA 4 klassis sõitis Rein Ottosoni Purjespordikooli sportlane William Liiv välja 12. koha 152 osaleja seas ning jõudis üheksast peetud võistlussõidust neljas esiviiskiusse, parim tulemus kaheksandas sõidus kui lõpetas kolmandana. Läinud aastal saavutas Liiv samal võistlusel 17. koha.

„Võistlus läks väga hästi – sain hea tulemuse ja sõitsin üpris stabiilselt võrreldes eelmise aastaga. Tingimused olid tugev tuul ja hea laine ning minu jaoks olid võtmekohad start ja tagantuul. Finaalis tuli vaiksem ja keerutav tuul, aga õnneks ei langenud ma kohtadega tagasi. Kokkuvõttes väga hea võistlus – nüüd edasi Euroopa meistrivõistlustele Hispaanias,“ ütles Liiv.

Võistlusel osales Optimistil veel hulk purjetajaid Eestist. Nende tulemused on leitavad:

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/14073/event