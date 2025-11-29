Eva-Lotta Soomer ja Albert Kepp võitsid 29er Euro Cup’il pronksi U17 segapaatkondade arvestuses

Esmakordselt suurregatil osalenud Eesti noorpurjetajad Eva-Lotta Soomer ja Albert Kepp tõid Riva del Gardal toimunud 29er Euro Cup’i etapilt koju pronksmedali U17 segapaatkondade arvestuses ning jõudsid ka üldarvestuses esimesse poolde, lõpetades 67. kohal.

2025 aasta viimase Euro Cupi etapp tõi Garda järvele kokku muljetavaldavad 143 paatkonda 19 riigist. Võisteldi kolmes vanuseklassis – U17, U19 ja üle 18-aastaste arvestuses – ning eraldi autasustati mees-, nais- ja segapaatkondi.

Samal võistlusel saavutasid Soome paatkonnad, kes sel suvel ka Eestis treenimas käisid, naiste arvestuses hõbemedali. Nii võib rõõmuga tõdeda, et Eesti ja Soome 29er fliit on taas konkurentsivõimeline ja koostöine.

Riva del Garda pakkus seekord purjetajatele jahedaid, tuuliseid ja päikeselisi olusid. Sportlaste päevad algasid vara, äratus kell 6.30 ja slipil valmisolek juba kell 8. Hommikused sõidud toimusid põhjatuulega Peler’iga, millele järgnes paar tundi puhkust enne tugeva Ora saabumist lõunast.

Treener Maria Veessaar sõnul oli regatt noortele füüsiliselt nõudlik:

„Olime enne võistlust kolm päeva treeninud tugevas tuules, nii et regati lõpuks olid käed pikaks veninud ja sõrmed ei tahtnud enam hästi sooti peos hoida. Aga hoolimata väsimusest hoidsid Eva-Lotta ja Albert oma tehnika korras ja tuju rõõmsana.“

Eva-Lotta Soomeri ja Albert Kepp-i tulemus on selge märk Eesti 29er klassi noorte heast arengust ning annab lootust, et lähiaastatel on oodata veelgi tugevamat esindatust rahvusvahelistel võistlustel. Meeskond on ka 2025 aasta 29er paadiklassi Garmin Purjetamise Võistlussarja võitjad.