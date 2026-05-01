Garmin Purjetamise Võistlussari 2026 algab Saaremaal

Garmin Purjetamise Võistlussari 2026 saab alguse mai viimasel nädalavahetusel, kui 29. – 31. mail toimub Roomassaare sadamas sarja esimene etapp – Saaremaa Merispordi Seltsi regatt.

Avaetapil võistlevad klassid on Optimist, Zoom8 ja ILCA 4, tuues hooaja alguses starti noored purjetajad üle Eesti.

Tähelepanu registreerimise tähtaegadele

Võrreldes eelmise aastaga on registreerimise tähtajad muutunud. Palume kõigil osalejatel ja treeneritel need kindlasti üle vaadata ning registreerimine aegsasti ära teha:

Soodusregistreerimine kuni 18.05 kell 23:59 – 50€

Tavaregistreerimine kuni 25.05 kell 23:59 – 75€

Hilinenud registreerimine kuni 29.05 kell 13:00 – 100€

Oluline on, et osavõtuavaldus oleks täidetud ja osavõtutasu tasutud vastavalt tähtaegadele, et vältida lisakulusid ning võimalikke probleeme võistlusele pääsemisel.

Planeeri logistika aegsasti

Soovitame kõigil osalejatel ja nende tiimidel broneerida varakult nii majutus kui ka laevapiletid, kuna hooaja esimene etapp toob Saaremaale tavapäraselt palju osalejaid.

Toetajate kleebised on kohustuslikud

Ka 2026. hooajal on kõigil osalevatel paatidel kohustus kanda korraldaja poolt ette nähtud toetajate kleebiseid.

Kui teie klubini ei ole kleebised veel jõudnud, palume sellest teada anda – vajadusel on kleebised kättesaadavad ka võistluse ajal race office’ist.

Oluline soovitus: kleebised tuleks paigaldada puhtale pinnale ilma vahata, et tagada nende parem püsivus kogu regati vältel.

Lisainfo ja registreerimine

Võistluse detailne info ja registreerimine on kättesaadav ametlikul teadetetahvlil:

https://www.manage2sail.com/et-EE/event/SMS2026#!/

Kohtumiseni Saaremaal!

Eesti Purjetamise Liit