Garmin Purjetamise Võistlussari jätkus Pärnus, ILCA 7 Eesti meistritiitel läks Bo Aaron Kooserile

31. juulist kuni 2. augustini peeti Pärnu Jahtklubis Garmin Purjetamise Võistlussarja neljas etapp – Pärnu Purjetamisnädala regatt. Kolme võistluspäeva jooksul selgitati paremad ILCA 6, ILCA 7, RS Aero 5, RS Aero 6, RS Aero 7, RS Feva ja 470 paadiklassides. ILCA 7 klassis jagati ühtlasi välja Eesti meistrivõistluste medalid.

Peavõistlusjuht Mihkel Šesterikovi sõnul õnnestus võistlus plaanipäraselt.

„Kena võistlus, purjetada sai kõik kolm päeva. Parimad selgusid ideaalsetes oludes. Katsumust valmistas viie paadiklassi ära mahutamine ühele rajale ja hea rütmi säilitamine sõitudeks, aga kukkus välja kenasti, ma arvan. Kiitused korraldajale ja osavatele ametnikele.“

ILCA 7 Eesti meistriks tuli Bo Aaron Kooser (ROPK), hõbemedali võitis Tavo Annus (ROPK) ning pronksmedali Karel Ratnik (Pärnu Jahtklubi).

Kooser ütles pärast võistlust, et otsustavaks kujunes viimane päev, mil tingimused olid kõige nõudlikumad. „Esimene päev oli päris keeruline, saime ainult ühe sõidu kirja, aga eile ja täna olid väga ilusad purjetamise ilmad. Täna oli kindlasti kõige raskem päev – olud olid väga väljakutseterohked, aga eile sõidetud puhver aitas lõpuni vastu pidada.“

RS Aero 7 klassis võitis Ivo Volkov (Pärnu Jahtklubi), kes tõi välja tiheda konkurentsi.

„Esimesed kaks päeva olid täitsa viisakad, aga täna sellise tugevama tuulega ei vedanud enam nii hästi välja. Antsuga madistasime viimaste meetriteni, aga esimene koht tuli siiski ära.“ Teisel kohal Ants Haavel (Saaremaa Merispordi Selts) ja kolmas Andres Haavel (Hara Seilamise selts)

RS Aero 6 klassis saavutas esikoha Andrias Sillaste (Saaremaa Merispordi Selts), teiseks tuli Liina Kolk (Uku Kuusk Purjespordikool / Saaremaa Merispordi Selts) ja kolmandaks Rein Raud (Kalevi Jahtklubi).

RS Aero 5 klassis võitis Jorgen Kuivonen (Hiiu Purjelaeva Selts), teine oli Jessika Jõesaar (Hara Seilamise Selts) ja kolmas Arseni Šišov (Uku Kuusk Purjespordikool).

RS Feva klassis olid parimad Leon Zolotarjov / Georg Udras (Uku Kuusk Purjespordikool), kelle sõnul olid määrava tähtsusega stardid ning allatuule lõigud. „Kõige parem hetk oli esimesel päeval pin-endi start, mil saime vasaku halsiga grupist ette sõita,“ ütles meeskond.

470 klassis võitsid Andrias Sepp / Liise Väliste (Pärnu Jahtklubi), teiseks tulid Rael Natali Ets / Jakob Sang (Uku Kuusk Purjespordikool) ning kolmandaks Trinette Välisson / Pärtel Orusalu (Saaremaa Merispordi Selts / Uku Kuusk Purjespordikool).

ILCA 6 meeste arvestuses võitis Alexander Eberle (ROPK) Ansis Čodarsi (JSS) ja William Liivi (ROPK) ees. Naiste arvestuses olid kolm paremat Romi Safin (ROPK), Agija Ēlerte (SSA/Club360) ja Brigitta Vilo (Kalevi Jahtklubi).

Safin ütles, et otsustavaks kujunes tugevama tuulega viimane päev. „Pärnus meeldib mulle sõita ja siin on tuttav vesi. Kõige rohkem rõõmu valmistas see, et stardis oli palju noori sportlasi ning õhkkond oli võistlejate vahel hea,“ sõnas ta.

Garmin Purjetamise võistlussari jätkub 14-16.augustil Haral kus võistlevad Optimist, ILCA 4 ja Zoom8 paatidel purjetajad.

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