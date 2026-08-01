Hara regatil selgusid Garmin Purjetamise Võistlussarja viienda etapi võitjad

Haras lõppes pühapäeval Garmin Purjetamise Võistlussarja viies etapp, kus võistlesid Optimist, Zoom8 ja ILCA 4 paadiklasside purjetajad. Kolme võistluspäeva järel selgusid võitjad seitsmes arvestuses.

Optimist U16 üldarvestuses läks esikoht Lätti – regati võitis Otto Vilnis Reneslacis. Eestlastest saavutas parima tulemuse teiseks tulnud Raul Priks, kolmanda koha sai Eddy Lainurm.

Tüdrukute U16 arvestuses võitis Harriet Luure, kellele järgnesid Joanna Ojala ja Mari Uudam. Optimist U12 arvestuses tõusis regati lõpuks esikohale Johanna Kuhl-Thalfeldt, teise koha saavutas Vesse Uudam ning kolmanda Alexander Hudson Kaerma.

ILCA 4 klassis võitsid Marlon Münt ja Elza Kristiana Reneslace

ILCA 4 U18 poiste arvestuses tõusis viimase võistluspäevaga esikohale Marlon Münt. Teise koha saavutas Tormi Villiam Kütt ning kolmandaks tuli Jaco Putnik.

Tüdrukute U18 arvestuses läks võit Lätti Elza Kristiana Reneslacele. Eesti purjetajatest oli parim teise koha saavutanud Sharon Peetrimäe ning kolmandaks tuli Leene Väliste.

Zoom8 klassis võitsid Anna Altrov ja Ramses Tupits

Zoom8 U20 tüdrukute arvestuses võitis Anna Altrov, teine oli Miia Kubjas ning kolmas Eva Mägi.

Poiste U20 arvestuses teenis esikoha Ramses Tupits. Teiseks tuli Martin Matson ja kolmandaks Karl Iljas.

Hara regatt oli tänavuse Garmin Purjetamise Võistlussarja viies etapp. Eesti Purjetamise Liit tänab regati korraldajaid, võistlusametnikke, kohtunikke, vabatahtlikke, treenereid, lapsevanemaid ning kõiki teisi, kes kolme võistluspäeva õnnestumisse panustasid.

Garmin Purjetamise Võistlussari jätkub 27.-30. augustil Pirital, kus toimub sarja kuues etapp – Kalevi Jahtklubi Meistrivõistlused. Võistlustules on 470, ILCA 6, ILCA 7, RS Aero ja RS Feva klassid ning regati raames selguvad ka Eesti meistrid.

TULEMUSED

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