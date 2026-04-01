Hara Seilamise seltsi treener Ingrid Randlaht käis Kreekas õpirändel

Õpiränne on suurepärane võimalus selliseid ettevõtmisi ellu viia ja saadud kogemus on inspireeriv ja võib öelda, et praktikas hästi üle kantav tööle kodustes tingimustes.

Kreeklaste avatus rahvusvahelisele kaasatusele oli üllatavalt positiivne ning ka inglise keele oskus laialdane kuigi mitte alati päris sujuv. Kristiina Klaose kogemusele toetudes ja julgustamisel sai ette võetud talvine õpiränne Ateenasse, sealset noortepurjetamise võistluskorralduse ja treenerite tööd jälgima.

Ingridi kogemus: Erasmus + programmi võimaluste kasutamist enesetäiendamiseks ja kogemuste suurendamiseks ning treenerina silmaringi laiendamiseks olen kaalunud pikalt kuid kontaktide puudumine ja nende leidmine osutus selle juures keerukaks ülesandeks.

Minu õpiränne sai oma eesmärkides hoolega läbi mõeldud ja kavandatud. Tegelikkus kujunes planeeritust mõnevõrra erinevaks kuid sisult ehk veel mitmekesisemakski. Kreeklastel on iseensest rahulik suhtumine ja asjade korraldus käib neil vastavalt vajadusele. Nii tuli plaane ka mõnevõrra muuta jooksvalt vastavalt muutunud olukorrale.

Õpirände kahel esimesel päeval oli võimalus jälgida kohalikku talvehooaja Optimsit klassi laste regatti. Kohalik tähendas küll seejuures meie mõttes väga kõrget taset ning üllatuslikult ka rahvusvahelist osalust. VIimane , tõsi ei ole niivõrd üllatav, sest paljud Euroopa külmemate piirkondade maade klubid ja koondised treenivad talvel Kreekas. Nii olid sel nii Hollandi kui Taani sportlased.

Huvitav oli jälgida nii treenerite päeva ettevalmistust kui laste regati korraldust ning optimist klassi sõitjate tegevust rajal. Kreekas on kombeks jaotada Optimist klassis regatil osalejad vanuse järgi rühmadesse, kus piiriks on U13. Nende sõnutsi on sellel selge põhjus ja see on füüsiline ning vaimne valmisolek. Isegi tugevamatelt U13 sõitjatelt ei eeldata sama, mida U16 sõitjatelt. Kuid praktika näitas, et võistlema välja tuuakse ainult juba kogenud ja tulemusele purjetavad lapsed. Nii ei pruugi nooremad vanematest tehniliselt kuigivõrd nõrgemad olla. Nooremad ja kogenematud, kellele selline tõsine pika regatipäeva pingutus veel treeneri silmes jõukohane ei ole, regatile ei satu. Seda oli ka selgelt näha. Kui tugeva 20 – 25 sõlmese tuulega regati päeval sõitsid mõlemad vanuserühma fliidid, siis mahajääjaid ja hädas olijaid seal merel ei olnud, Samas ei jätnud treenerid ka pea kedagi , kes kirjas, kaldale. U13 tehti vaid üks sõit vähem, arvestades nende vanust ja võimekust. Sõitude vahed olid täpselt nii pikad, et haarata banaan ja vahetada kiired sõnad, kuid piknikupidamisega aega ei veedeta ega lasta lastel külmetades niisama aega veeta. Kombeks on juhtida treeninguid mitmekesi ja ka võistlustel on treenereid klubirühmade juures mitu või jaotatud väiksemateks rühmadeks.

Õpirände nädala sisse tuli ootamatu võimalus osaleda ka 420 rahvusvahelise treeninglaagri tegevuses. Seda laagrit juhtis N.C Kalamaki klubis 420 peatreener Nikos Droukas. Õpilaste hulgas olid nii eestlased, lätlased kui leedu sportlased. Selle treeninglaagri juures oli võimalik jälgida nn. “kuiva trenni” tegemist simulaatorpaatidel. Selline metoodika on kahepaatidel liikumise tehnika lihvimiseks sealsete kogenud treenerite sõnul palju kasutatav praktika . Mõtteainet kuidas kuiva trenni tuua ka kodustesse treeningutesse, eriti talvehooajale, sai sealt kuhjaga. Veepealse treeningu jälgimine andis mõtteainet 420 kui klassi võimaluste ära kasutamisest ka Eestis.

Õpirände lõpus õnnestus korraldada vastuvõtnud klubi Panic lastele treeningregatt, milles kogunesid osa võtma ka kõik teised sama sadama ümbruse klubid ning laagris olnud eesti sportlased. Iga klubi rühma juures on reeglina kaks treenerit kaatritega. Kuna Kostovos Panagiotis, kes on PAnic klubi peatreener, oli ise ootamatult sunnitud tegema tööalase reisi, oli teda asendamas teine treener. Kuna ta oli lastega üksi, toimus kiire kopereerumine naaberklubi treeneriga ja jällegi oli organiseeritud olukord, kus rühm ei lähe merele ühe treeneriga.

Kuigi on selge, et 11 kuud aastas treenimine stabiilsetes tuuleoludes ja soosivas kliimas annab võimaluse palju kiiremaks arenguks, siis treeningute korraldus ja ülesehitus on ka asjad, millest on koju nii mõndagi kaasa tuua. Niisamuti on uued erialased kontaktid ja tutvused olulised. Selliste kogemuste saamist, nagu Eramsuse õpiränne võimaldab, pean väga oluliseks ja arendavaks.

