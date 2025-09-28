Helgi regatt 2025

20. augustil, vabariigi taasiseseisvumispäeval võttis 14 naiskonda kätte ja läks iseseisvalt merele folkbootidel võistlema, nimelt toimus juba kolmas Helgi regatt, mis on esimene omalaadne, vaid naistele suunatud purjetamisvõistlus Eestis.



Võrreldes eelmise aastaga on huvi regati vastu veelgi kasvanud ning tänavu lisandus võistlevaid naiskondi veel 3. ‘’Usun, et järgmisel aastal saame naisi veelgi rohkem osalema. Tänavune regatt on märkimist väärt, kuna erinevalt eelnevatest regattidest võttis Helgist osa ka kaks noorte paatkonda, noorpurjetajad Kuressaarest ja Tallinnast, kes näitasid merel tugevat taset. Naiskond Kadri jäi tihedas võistluses neljandaks ning tiim Kolm Blondi Tallinnast finišeeris üldarvestuses kolmandana.’’ mainib Johanna-Maria, tänavune Helgi regati eestvedaja.

Eesti Folkbootide Flotilli nn Isa, Mikk Köösel Kadri tüdrukutele tehnikat tutvustamas

Regatt merel nägi ette 6 võistlussõitu, kusjuures merele pani raja välja Helgi regati kaasrajaja Anna-Liisa Talts, kes pidi tänavu oma isikliku soolopurjetamisprojekti Mini Transat pärast korraldusest eemale jääma. Naised sõitsid kaks ringi vastutuule-allatuule rajal kasutades spiirat. Erinevalt folkbootide tavapärastest sõitudest olid nii stardid kui märgivõtud tihedad ja pingelised ning pakkusid kaasa sõitvatele jahi eest vastutavatele isikutele ka pinevat vaatemängu. Stardilaeval toimetasid osavad ametnikud, starte anti ladusalt ning tulemusi avalikustati juba mõnikümmend sekundit pärast viimase jahi finišeerimist.

Võistlusjuht Kristi Talts stardilaeval ametis



Ilmastikuolud olid üheks augustikuu regatiks justkui tellitud, puhus meeldiv tuul ja taevas säras päike. Naljakal kombel sai selliste argumentidega viimasel hetkel merele võistlustulle saadetud ka regatti kõrvalt jälgima tulnud ajakirjanik Monika Tamla, kes merd veel enne regatti veidikene pelgas. Jahis peab olema võrdne arv inimesi ning nii nõustus Monika asendama alles võistlushommikul oma osaluse tühistanud tiimiliiget. Lõpptulemusena lõpetas Monika koos kapten Liise Kööseliga poodiumil, kaelas 2. koha medal. See on ka ehe näide sellest, kuidas kogenud purjetajate seas saab endale purjetamise selgeks ka absoluutne algaja. ‘’Oleme sellist joont ajanud, et proovime igal aastal Helgil tiimidesse saada ka vähese purjetamiskogemusega naisi või purjetamisele täiesti võõraid, see on tore, kuna ühel täiskasvanud inimesel purjetamiseni igasuguse varasema kokkupuuteta jõuda ei ole tavaliselt sugugi lihtne.’’ nendib Johanna-Maria.

Tänavu korraldas Johanna-Maria regatti esimest aastat ilma Anna-Liisata, kellega Helgi Eestisse pärast sarnasel regatil osalemist Hamburgis toodi. Helga Cup on Hamburgis toimuv üks suurima osalejaskonnaga naiste regatte, nimelt võistleb Helgal tavaliselt üle 80 naiskonna. ‘’Eks meil ole sinna veel tükk teed minna, Hamburgis on olemas kõik võistlemiseks vajalikud jahid J70, meil nii palju jahte Eestis ei eksisteeri. Kui esimesel aastal Helgiga alustasime, saime kasutada kas kuut või seitset J70, mis olid Eestis nn testperioodiks toodud. Kahjuks see projekt käima ei läinud. Oleme viimased kaks aastat regatti läbi viinud heatahtlike purjetajate kaasabil, eelmisel aastal pakkusid meile oma jahte kasutamiseks Eesti Draakon Klassi purjetajad, tänavu viisime regatti läbi Eesti Folkbootide Flotilli kaasabil. Kui väga hästi manifesteerida saaksime mõlemas klassis võistlema kuskil maksimaalselt 20 jahti. Et meil polegi muust siin esialgu unistada kui et purjetamine Eestis populaarsust kogub ning nõudlus siia ka rohkem jahte toob.’’selgitab Johanna.

Teele naiskond võistlustules

Anna-Liisa on aga tänavu hõivatud hoopis hullu projektiga, nimelt plaanib noor naine ületada esimese eestlasena Atlandi ookean võistlusel Mini Transat. Võistlusele kvalifitseerumiseks tuli tihedas konkurentsis läbida Anna-Liisal ühe aasta jooksul kaheksa regatti ja koguda enam kui 5000 meremiili, seda kõike üksinda. Mini Transat on võistlus, kus soolopurjetatakse üle Atlandi ookeani. See algab Prantusmaal ja lõpeb Kariibidel ning selle läbimine võtab aega kaks kuni kolm nädalat. Navigeerimiseks tohib kasutada paberkaarte ning ilma kaardita GPS-i, mis edastab vaid jahi asukoha koordinaadid ja käsitsi sisestatud rajapunkte. Sellise regati starti asub siis Helgi regati üks loojatest Anna-Liisa Talts juba 21.septembril, tema tegemistele saab kaasa elada sotsiaalmeedia vahendusel ning projektile hoogu andes, mille kohta rohkem infot leiab siit.

Anna-Liisa Talts oma isa Andres Taltsiga

Poodiumile tulid sel aastal naiskonnad paremusjärjestuses HAKK, Filur ja Kolm Blondi eesotsas kaptenitega Helena Luik, Liise Köösel ja Helena Lee Kangur. Täiendatud tulemused on leitavad manage2sail lehelt. Auhinnatseremoonia peeti Pirita Surfiklubis Sten-Olle Moldau meeleoluka kitarrikontserdi saatel. Tänavu tegid naispurjetajatele regati võimalikuks toetavad ettevõtted Reval Cafe, Purtse, Madara, Rocket Bean, Yommayo, Saarmas, Nautical Store, Yummy, Ocean11 ning UMA, kes hoolitsesid joogi ja toidu eest regatil ja pärast, kohvi ja SPFi eest merel ning purjetajate funktsionaalse riietuse ja praktiliste peakatete eest. Helgi regatt on leitav sotsiaalmeedias ning ootab enda ridadesse ikka uusi purjetamishuvilisi.



Fotode autor: Gerli Tooming