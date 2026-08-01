Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused algasid Pirital medalistide tunnustamisega

Pirital anti neljapäeval avapauk Kalevi Jahtklubi meistrivõistlustele, mis on ühtlasi Garmin Purjetamise Võistlussarja kuues etapp. Neljapäevast pühapäevani kestval regatil võisteldakse seitsmes paadiklassis ning ILCA 6, 470, RS Aero ja RS Feva klassides selguvad Eesti meistrid.

Võistluste avamise üheks oluliseks osaks oli Eesti purjetajate tänavuste rahvusvaheliste medalivõitude tunnustamine. Eesti Purjetamise Liit tunnustas ORC Euroopa meistrivõistlustelt medalitega naasnud SUGARi ja LUMI meeskondi ning ILCA 6 noorte maailmameistrivõistlustel hõbemedali võitnud Brigitta Vilot.

SUGARi noortemeeskond saavutas ORC Euroopa meistrivõistlustel üldarvestuses hõbemedali ning võitis Corinthian-arvestuse kulla. LUMI meeskond lõpetas Euroopa meistrivõistlused pronksmedaliga.

Eesti Purjetamise Liidu president Sven Nuutmann tõi medaliste õnnitledes esile nii noorte julguse minna rahvusvahelisse konkurentsi kui ka Eesti avamerepurjetamise kõrge taseme. SUGARi noortemeeskonna saavutus näitas tema sõnul, et Eesti noored suudavad konkureerida Euroopa tipus, LUMI pronksmedal peegeldab aga aastatepikkust tööd, kogemust ja tugevat meeskonnatööd.

Omaette tunnustuse pälvis Kalevi Jahtklubi purjetaja Brigitta Vilo, kes võitis augustis Gdynias toimunud naiste olümpiaklassi paadil ILCA 6 noorte maailmameistrivõistlustel U17 neidude hõbemedali. Vilo lõpetas kogu 122 võistlejaga neidude konkurentsis 21. kohal.

Nuutmann rõhutas Vilo saavutust tunnustades, et medal maailmameistrivõistlustelt on väga tugev tulemus nii sportlasele endale kui kogu Eesti purjetamisele ning näitab, et Eesti noorpurjetajatel on potentsiaali jõuda maailma tippu.

Avamerepurjetajate saavutustest rääkis ka Hara Seilamise Seltsi esindaja Martti Hääl, kes tõi esile SUGARi noortemeeskonna tulemuse tähenduse Eesti avamerepurjetamisele. Hääl ütles, et on kogu aeg uskunud võimalusse jõuda rahvusvaheliste medaliteni Eesti enda purjetajatega.

Pärast tunnustamist algas Pirital neljapäeva pärastlõunal võistlusprogramm. Kalevi Jahtklubi meistrivõistlustel on stardis ILCA 6, ILCA 7, RS Aero 5, RS Aero 6, RS Aero 7, RS Feva ja 470 klasside purjetajad. ILCA 6 on naiste ning 470 kahepaatide olümpiaklass.

Kalevi Jahtklubi meistrivõistlustega jõuab Garmin Purjetamise Võistlussari hooaja lõpusirgele. Pärast Pirita etappi jääb tänavuses sarjas pidada veel kaks etappi, mille järel selguvad hooaja kokkuvõttes Eesti karikasarja parimad.

Võistlussõidud kestavad pühapäevani, mil selguvad Kalevi Jahtklubi meistrivõistluste võitjad ning tänavused Eesti meistrid.

võistluse info ja tulemused