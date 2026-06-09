Kalevi Jahtklubi võitis Soome Purjetamisliiga poolfinaali

Kalevi Jahtklubi meeskond võitis Helsingis peetud Soome Purjetamisliiga teise poolfinaali. Eesti meeskond lõpetas võistluse seitsmepunktilise eduga teiseks tulnud Esbo Segelföreningi noortemeeskonna ees ning kindlustas koha septembris toimuvas Soome Purjetamisliiga finaalis.

Kalevi Jahtklubi meeskonda kuulusid Toomas Tõniste, Tõnu Tõniste, Marko Lilienthal ja Tammo Otsasoo.

Kolm päeva kestnud teises poolfinaalis osales 15 klubi meeskonda. Kokku peeti 42 võistlussõitu ning iga meeskond osales 14 sõidus. Võisteldi lühirajal viie paadi kaupa ja ühe sõidu pikkus oli ligikaudu 15 minutit.

KJK kogus 21 punkti. Teise koha sai Esbo Segelförening Youth 28 punktiga ning kolmanda Lahden Purjehdusseura 31 punktiga.

Toomas Tõniste kommentaar:

„Teises poolfinaalis osales 15 meeskonda (erinevate klubide tiimid). Tehti kolmel päeval kokku, nagu plaanitud, 42 sõitu, iga tiim osales 14 võistlussõidus. Võistlusformaadis oli lühike distants ja sõidu pikkus ca 15 minutit. Võistlus toimus kohe HSK jahtklubi ees kalda lähedal, hea oli kõigil võistlust jälgida. Iga sõit saime uue paadi ja uued vastased, kokku oli stardis viis paati. Kahel päeval oli keskmine tuul ja laupäeval saime ka natuke tugevamat tuult sekka.

Kui esimese päeva järel olime napilt teisel kohal, siis teise võistluspäeva kõikide sõitude võiduga (viis sõiduvõitu) tõusime liidriks ning viimase päeva kohtadega 2., 3., 1., 1. kindlustasime esikoha. Võistlus oli väga hästi korraldatud, mingit venitamist polnud ja kõik sujus. Ka konkurents oli üllatavalt tugev, eriti noorte tiimide poolt! Jäime väga rahule ja võtsime seda ka kui treeningut septembri alguses algavateks J/70 maailmameistrivõistlusteks Cascais’s, kuhu lendame 5. septembril kohale.“

Finaalis kaks Eesti klubi

Kalevi Jahtklubi ei jää Soome Purjetamisliiga finaalis ainsaks Eesti esindajaks. Saaremaa Merispordi Seltsi meeskond saavutas augustis peetud esimeses poolfinaalis 15 meeskonna konkurentsis kolmanda koha ja kindlustas samuti koha finaalis.

Saaremaa Merispordi Seltsi eest võistlesid Joosep Laus, Keith Luur, Henri Paomees ja Karl Lember . Saarlased tegid poolfinaalis stabiilse võistluse ning lõpetasid 14 sõidu järel kolmandana.

Soome Purjetamisliiga finaal toimub 18.-20. septembril Lahtis.

Kõik tulemused: https://www.tractrac.com/event-page/event_20260828_FinnishSai/3583