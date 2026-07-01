Kärdlas startis Garmin kariksarja kolmas etapp

Reedel avati Kärdla sadamas Garmin Eesti karikavõistluste kolmas etapp – Kärdla Race, kus lähevad kolme päeva jooksul võistlustulle Optimisti, Zoom8 ja ILCA 4 klasside noorpurjetajad.

Kärdla võõrustab Eesti noorte purjetamise karikasarja juba kaheksandat aastat järjest. Traditsioon korraldada etapp ühepaatidele sai alguse 2021. aastal ning on kujunenud suvises purjetamiskalendris kindlaks peatuseks, mis toob Hiiumaale noorpurjetajad, treenerid ja klubid üle Eesti.

Avamisel tervitas võistlejaid Eesti Purjetamise Liidu president Sven Nuutmann, kes märkis, et nende aastatega on Kärdla Race’ist saanud tugev traditsioon ning tänas kõiki, kes selle jätkumisse panustavad – korraldajaid, kohtunikke, vabatahtlikke, treenereid ja Kärdla sadamat, kes on võistlust aasta-aastalt võõrustanud.

Regati direktor ja Jahtklubi Dago juhatuse liige Sven Kriggulson meenutas, et juba kaheksa aastat tagasi hakati mõtlema sellele, kuidas tuua Hiiumaale rohkem noorte purjetamisvõistlusi. Tema sõnul on Kärdla Race kujunenud Hiiumaa suve ja purjetamishooaja loomulikuks osaks. Kriggulson kutsus noori üles leidma aega ka saare avastamiseks – külastama Jahtklubi Dago 50. aastapäeva näitust ning osalema augustis toimuvat legendaarse treeneri Ott Epneri nimelist regatti kus võistlevad optimistid ja peetakse LHV karikasarja etapp. Võistlejatele pani ta kaasa Ott Epner sõnad: “Leidke üles see koht kus paat liikuma hakkab!”

Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja tervitas kõiki saarele saabunuid ning avaldas heameelt, et Kärdlast on saanud Eesti noorpurjetamise oluline võistluspaik.

Avapäev pakkus purjetamiseks eriti suviseid olusid. Kärdla lahel puhus mõõdukas lääne- ja loodetuul, mis püsis enamasti 5- 8 m/s ning võimaldas kõik planeeritud võistlussõidud läbi viia.

Kolme sõidu järel on klasside liidrid:

Optimist U16 üldarvestus: Otto Vilnis Reneslacis (JSS Jurmala, Läti)

Otto Vilnis Reneslacis (JSS Jurmala, Läti) Optimist U16 tüdrukud: Elisabeth Veenpere (Pärnu Jahtklubi)

Elisabeth Veenpere (Pärnu Jahtklubi) Optimist U12: Vesse Uudam (Pärnu Jahtklubi)

Vesse Uudam (Pärnu Jahtklubi) Zoom8 poisid: Martin Matson (ROPK)

Martin Matson (ROPK) Zoom8 tüdrukud: Anna Altrov (UKP)

Anna Altrov (UKP) ILCA 4 U18 poisid: Jaco Putnik (Saaremaa Sailing Academy)

Jaco Putnik (Saaremaa Sailing Academy) ILCA 4 tüdrukud: Sharon Peetrimäe (Pärnu Jahtklubi)

Võistlus jätkub laupäeval ning Kärdla Race’i võitjad selguvad pühapäeval pärast viimaseid sõite.

Kõik tulemused: https://manage2sail.com/et-EE/event/kardlarace2026#!/

Foto: Liisa Maksan