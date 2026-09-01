Keerutavas maatuules said täna sõidu kirja vaid Optimistid

Pärnu Sügisregati teisel võistluspäeval saadi kirja vaid üks võistlussõit, mille pidas Optimisti klass. Keerutav ja ebastabiilne maatuul ei võimaldanud reedel rohkem sõite läbi viia.

ILCA 4 ja Zoom8 klassi purjetajad läksid küll merele, kuid võistlussõite pidada ei õnnestunud ning sportlased pidid kaldale tagasi pöörduma.

Optimistidel on kahe päeva järel peetud kolm sõitu. Üldarvestuses jätkab liidrina Robert Matt (Saaremaa Sailing Academy) 15 punktiga. Teisele kohale tõusis Mari Uudam (Pärnu Jahtklubi) 18 punktiga ning kolmas on Kimmo Kalle (Saaremaa Sailing Academy) 23 punktiga. Tänase sõidu võitis Jānis Verners (Prestol), teine oli Alexander Carlson (UKP) ja kolmas Artūrs Vezītis (JSSJ).

Pärnu Sügisregatt jätkub laupäeval. Pühapäeval lõppeval regatil selguvad Optimisti, ILCA 4 ja Zoom8 klasside Eesti meistrid. Võistlus on ühtlasi Garmin Purjetamise Võistlussarja seitsmes ja nende klasside hooaja viimane etapp.

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