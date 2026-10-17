Täiendatud! Leon Zolotarjov ja Anna Altrov tulid Zoom8-klassi Euroopa meistriteks

Austrias Traunsee järvel 11.-16. oktoobrini toimunud Zoom8-klassi Euroopa meistrivõistlustel võitsid Eesti noorpurjetajad kaks Euroopa meistritiitlit. Poiste arvestuses tuli Euroopa meistriks Leon Zolotarjov ja tüdrukute arvestuses Anna Altrov. Mõlemad sportlased esindavad Uku Kuusk Purjespordikooli.

Euroopa meistrivõistlused toimusid keerulistes tuuleoludes. Neljast võistluspäevast õnnestus purjetada kolmel ning sobiva tuule leidmiseks tuli võistluspaika järvel muuta. Kokku peeti üheksa võistlussõitu.

Poiste 15 osalejaga konkurentsis võitis Leon Zolotarjov Euroopa meistritiitli 18 punktiga. Ta võitis üheksast võistlussõidust kaks ning lõpetas veel kolmel korral teisena. Hõbemedali sai austerlane Jakob Gsell 29 punktiga ning pronksi taanlane Theodor Anker Christensen 30 punktiga.

„Tulin Zoom8-klassis Euroopa meistriks! Tuule puudumise ja muutlike olude tõttu saime neljast päevast purjetada ainult kolmel. Järve teises otsas oli tuul parem ja saime korralikult võistelda. Võidu saavutamiseks pidin tegema häid starte, leidma teistest vaba ruumi ja sõitma võimalikult stabiilselt,“ rääkis Zolotarjov.

Tüdrukute 14 osalejaga arvestuses tuli Euroopa meistriks Anna Altrov, kes kogus 20 punkti. Altrov võitis üheksast sõidust kolm ning edestas kahe punktiga hõbemedali saanud austerlannat Emma Ebenhöh’d. Pronksmedali võitis samuti Austria purjetaja Emily Kargl 23 punktiga.

Altrovi sõnul muutis võistluse tema jaoks keeruliseks ka haigestumine, mistõttu ei saanud ta esimestel päevadel täielikult võistlemisele keskenduda.

„Minu jaoks tegi olukorra keerulisemaks ka see, et olin võistluste alguses üpris tõbine. Veetsin rohkem aega magades kui üleval olles ning alles viimasel kahel päeval tundsin end piisavalt hästi, et võistlemisele täielikult keskenduda,“ rääkis Altrov.

„Tuuleolud olid samuti üsna keerulised ja muutlikud. Pidime Leoniga pidevalt katsetama, kumb rajapool paremini töötab, kuid tihti oli tuul stardiks jälle 15 kraadi teisele poole keeranud. Viimasel kahel päeval pukseeriti meid lausa poolteist tundi järve teise otsa, et üldse mõni võistlussõit peetud saaks,“ kirjeldas ta.

Kõige pingelisemaks kujunes Altrovi jaoks võistluse viimane päev, mil Euroopa meistritiitli saatus oli veel lahtine.

„Kõige pingelisemaks kujunes viimane päev, mil jagasin ühe austerlannaga esikohta võrdsete punktidega. Rajal kujunes sellest sisuliselt meie kahe omavaheline võistlus. Keskendusime rohkem teineteisele kui ülejäänud võistlejatele, sest kõige olulisem oli see, kumb meist teisest eespool lõpetab,“ meenutas Altrov.

„Õnneks kõik sujus ja saime koos Leoniga tulla kullaga koju!“

Eestit esindasid Euroopa meistrivõistlustel veel kaks noorpurjetajat. Tilgu Sadama Jahtklubi sportlane Cristopher Kevin Purkas saavutas poiste arvestuses 9. koha ning Uku Kuusk Purjespordikooli purjetaja Olivia Mai Einaste lõpetas tüdrukute konkurentsis 12. kohal.

Euroopa meistrivõistlustel osales kokku 29 noorpurjetajat neljast riigist: Eestist, Austriast, Taanist ja Soomest.

Zoom8 on noorte ühemehepurjekaklass, mis võimaldab Optimist-klassist välja kasvanud purjetajatel jätkata võistlemist ühemehepaatidel ning valmistuda üleminekuks suurematesse paadiklassidesse.

Võistluse ametlikud tulemused:

https://digital.segelverband.at/event/18683/ergebnisse/