Lohusalus avati Garmin Purjetamise Võistlussarja teine etapp

Lohusalus alanud Tallinna Jahtklubi Karikavõistlustel, mis on ühtlasi Garmin Purjetamise Võistlussarja teine etapp, saadi avapäeval kirja esimesed võistlussõidud. Päikeseline ilm ja stabiilne tuul pakkusid sportlastele head purjetamist ning võimaldasid võistluspäeva läbi viia plaanipäraselt.

Võistlejaid tervitasid avamisel Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat, Tallinna Jahtklubi juhatuse liige Egon Mats ning Eesti Purjetamise Liidu juhatuse liige Kai Kallas.

Olümpiaklassidest haaras meeste ILCA 7 arvestuses liidrikoha Bo Aaron Kooser (ROPK). Naiste olümpiaklassis ILCA 6 juhib pärast esimest päeva Romi Safin (ROPK/TJK), meeste ILCA 6 klassis on liider Karl Veetõusme (ROPK). 49erFX klassis asusid juhtima Maru Reiter ja Kaur Villem Väiku (TJK) ning 470 segapaatide arvestuses Andrias Sepp ja Liise Väliste (PJK).

Noorte kahepaadiklassis 29er juhivad Elle Marie Kangur ja Marleen Poolamets (KJK), RS Feva klassis Leon Zolotarjov ja Georg Udras (UKP).

RS Aero klassides juhivad pärast esimest päeva Jorgen Kuivonen (Hiiu Purjelaeva Selts) RS Aero 5 klassis, Andres Rohtla (KJK) RS Aero 6 klassis ning Jens Alles (UKP) RS Aero 7 klassis.

Avapäeva liidrid klasside lõikes

ILCA 7

Bo Aaron Kooser (ROPK) Tavo Annus (ROPK) Evo Annus (ROPK)

ILCA 6 naised

Romi Safin (ROPK/TJK) Eliise Raamat (TJK) Karlina Vaivode (Sailing Academy/Club360, LAT)

ILCA 6 mehed

Karl Veetõusme (ROPK) William Liiv (ROPK) Alexander Eberle (ROPK)

49erFX

Maru Reiter / Kaur Villem Väiku (TJK) Mari-Ann Holter / Maris Seersant (TJK) Maria Aleksandra Vettik / Juta Koov (TJK)

470

Andrias Sepp / Liise Väliste (PJK) Rael Natali Ets / Jakob Sang (UKP) Trinette Välisson / Pärtel Orusalu (SMS/UKP)

29er

Elle Marie Kangur / Marleen Poolamets (KJK) Helena Lee Kangur / Jakob Laur Areda (KJK) Miroslav Dragunov / Maija Araja (TJK)

RS Feva

Leon Zolotarjov / Georg Udras (UKP) Eddy Lainurm / Mihkel Jakob Aavik (UKP) Oliver Tein / Gustav Tein (UKP)

RS Aero 5

Jorgen Kuivonen (Hiiu Purjelaeva Selts) Jessika Jõesaar (HSS) Johanna Süda (HSS)

RS Aero 6

Andres Rohtla (KJK) Andrias Sillaste (SMS) Liina Kolk (UKP/SMS)

RS Aero 7

Jens Alles (UKP) Siim Maivel (AERO) Ivo Volkov (PJK)

GALERII

KÕIK TULEMUSED

Tallinna Jahtklubi Karikavõistlused jätkuvad laupäeval ja pühapäeval.