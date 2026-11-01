Hongkongis algavad 23. novembril Draakon paadiklassi maailmameistrivõistluste võistlussõidud, kus Eesti on esindatud kahe paatkonnaga. Kokku on võistlustele registreeritud 95 jahti 21 riigist. Esimest korda Dragon-klassi ajaloos peetakse maailmameistrivõistlused Aasias.

Eestist osalevad paatkonnad GUSTL XL (EST 19), TIAMAT (EST 55)

GUSTL XL-i meeskonda kuuluvad Rene Treifeldt, Eero Pank ja Mihkel Kosk. TIAMATil purjetavad Kristian Allikmaa, Alar Volmer ja Kaarel Kruusmägi.

Maailmameistrivõistlustele eelnevad 17.-21. novembrini peetavad Draakon klassi Aasia ja Vaikse ookeani meistrivõistlused, kus TIAMAT meeskond lõpetas kahe sõidu järel 56 jahi konkurentsis 23. kohal.

Maailmameistrivõistluste mõõtmised ja registreerimine toimuvad 21.-22. novembril. Esimesed võistlussõidud on kavas esmaspäeval, 23. novembril. Kokku on planeeritud kümme sõitu kuuel võistluspäeval ning maailmameistrid selguvad 29. novembril.

Dragon on 1929. aastal norralase Johan Ankeri projekteeritud kolmest või neljast purjetajast koosneva meeskonnaga kiiljahiklass. Aastatel 1948-1972 kuulus Dragon ka olümpiamängude kavva.

Võistluste ametlik koduleht: https://www.dragonworld2027.com/

Fotod: Takumi Images / võistluste korraldajad