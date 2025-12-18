Noorte MM Vilamouras – kolmanda võistluspäeva kokkuvõte

Kolmandal võistluspäeval said noorte purjetamise maailmameistrivõistlustel esmakordselt võistlustulle kõik 11 paadiklassi. Võrreldes eelneva päevaga olid tuuleolud märksa kergemad ning päeva jooksul toimus ka ligikaudu 180-kraadine tuulesuuna muutus, mis nõudis sportlastelt kiiret kohanemist.

Eesti sportlaste seis kolmanda võistluspäeva järel:

• iQFOiL Youth (mehed)

Aksel Haava – 14. koht

• iQFOiL Youth (naised)

Bertha Kivistik – 16. koht

• ILCA 6

Raul Ottesson – 53. koht

• ILCA 6

Karmel Elis Purje – 38. koht

• 29er segapaar

Eva-Lotta Soomer / Albert Kepp – 25. koht

• 29er naised

Ann Carolin Vürst / Grete Kant – 20. koht

Võistluse koduleht: https://worldsailingywc.org

Galeriid: https://worldsailing.photoshelter.com/galleries/C0000fnHV0O3lmXc/Daily-Images