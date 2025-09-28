Olümpiaprojekti kuuluvad Romi Safin ja Aksel Haava võitsid Eesti meistritiitlid Tallinna Nädala regatil

Nädalavahetusel Haven Kakumäe sadamas peetud Tallinna Nädala regatt lõpetas koduse purjetamishooaja. Kolme päeva jooksul purjetati muutlikes sügisestes oludes – reedel puhus tugev tuul, laupäeval olid mitmel klassil võimalikud vaid üksikud sõidud ning pühapäeval peeti otsustavad sõidud stabiilsemates tingimustes.

Regatt oli ühtlasi Garmin Purjetamise Võistlussarja finaaletapp ja Eesti meistrivõistlused klassides ILCA 6, ILCA 7, RS Feva ja iQFoil. Kokku osales 152 sportlast Eestist, Lätist ja Soomest.

Eesti Purjetamise Liidu programmi “Noored Talendid Olümpiale” (OM-projekt) kuuluvad purjetajad kinnitasid nädalavahetusel oma positsiooni koduses tipus.

Romi Safin (ROPK/TJK) võitis naiste olümpiaklassis ILCA 6 Eesti meistrivõistluste 1. Koha, võttes kaheksast peetud võistlussõidust kuuel korral esikoha. See oli Romile selle aasta viimane regatt Eestis ja edasi jätkub hooaeg oktoobris Horvaatias kus toimub ILCA 6 U21 EM.

Nädalavahetuse tugevad tuuled Romile sobisid: : „Kaheksa sõitu, pigem tuulistes oludes – minu jaoks väga head tingimused, mulle väga sobis. Hea soojendus Euroopa meistrivõistlusteks!”

Augusti lõpul Iirimaal peetud ILCA 6 U21 MM-l näitas Romi väga head minekut, kogu võistluse vältel esikümnes purjetanud Romi lõpetas regati 13. kohal, peale seda kui oli langenud 8.kohalt saadud protesti tõttu neli kohta edetabelis allapoole.

iQFoil seenioride arvestuses Eesti meistriks kroonitud Aksel Haava (TPLK) saabud võistlusele napilt Portugalis lõppenud U23 MM kus saavutas Meeste arvestuses, kus osales 95 sportlast, 24. koha Aksel kommenteeris võistlust: “U23 MM Portimaos oli minu jaoks õnnestunud võistlus. Oli hea meel näha, et saan tugevas konkurentsis kuldfliidis esiotsa sõite teha. Meeste hulgas osales ka vähemalt kolm olümpiasportlast. Olin hästi ette valmistanud nii füüsiliselt kui vaimselt ja Portimaos oli ka enamasti sobiv tuul. Mu kiirus oli hea, aga olid mõned eksimused, mida proovin koos treeneriga järgmiseks võistluseks parandada. Kuu aja pärast ootab mind Sardiinias viimane noorte MM, milleks hakkan nüüd valmistuma”.

IQFoili naiste arvestuses võistelnud Emma Viktoria Millend ja Ingrid Puusta said kolm päeva omavahel möötu võtta, kord üks ees ja teine taga ning jälle vastupidi. Sel korral tuli Ingridil tunnistada Emma paremust kes teda kuuepunktise vahega edestas.

Tallinna Nädalal ei osalenud OM-projekti liikmed Helen Ausman ja Helen Pais (49erFX), kes valmistuvad parasjagu Itaalias toimuvaks maailmameistrivõistluseks.

Tallinna Nädala regatt toimus tänavu juba 21. korda. Alates 2019. aastast on võistluse kodusadamaks Haven Kakumäe, regati peakorraldaja on Tallinna Jahtklubi koostöös Eesti Purjetamise Liiduga.

OM-projekt loodi 2024. aastal eesmärgiga toetada noori ja andekaid purjetajaid nende arengus rahvusvahelisele tasemele ning olümpiamängudele. Projekti kaudu pakutakse süsteemset treeningu- ja võistlustuge nii Eestis kui ka välismaal.

Täielikud tulemused: Manage2Sail