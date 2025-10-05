Optimist klassi meeskondlikud Eesti meistrivõistlused peeti Pärnus
27.-28. septembril toimusid Pärnu Jahtklubis Optimist klassi meeskondlikud Eesti meistrivõistlused (Team Race 2025). Starti tulid noorpurjetajate tiimid Saaremaalt, Pärnust, Tallinnast ja Kalevist.
Eesti meistritiitli võitis Saaremaa Sailing Academy koosseisus kapten Tobias Kalle, Robert Matt, Kimmo Kalle, Kiur Arro ja Jaco Putnik.
Hõbemedali saavutas Pärnu Jahtklubi tiim, kus purjetasid Mari Uudam, Elisabeth Veenpere, Lukas Jürioja, Uku Melnits ja Vesse Uudam.
Pronksi võitis Tallinna Jahtklubi võistkond koosseisus kapten Victoria Sophia Riikoja, Joanna Ojala, Magda Matsulevitš, Tristan Toomela ja Harriet Luure.
Kalevi Jahtklubi lõpetas neljandana koosseisus kapten Alexander Berg, Iko Kari, Mikk Bakler, Raul Priks ja Meelika Karu.
Saaremaa tiimi võit annab noortele õiguse esindada Eestit oktoobris Saksamaal toimuval Berliini rahvusvahelisel Team Race’il.
Võistluse koduleht ja tulemused: https://www.manage2sail.com/et-EE/event/optimistteamrace2025#!/