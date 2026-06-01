Pais ja Ausman alustasid mainekat Kieli nädalat medalikonkurentsis

Saksamaal alanud maailma ühe mainekama purjetamisvõistluse Kieler Woche avapäeva mõjutasid väga keerulised tuuleolud, mistõttu õnnestus võistlussõite pidada vaid naiste olümpiaklassis 49erFX. Kõik ülejäänud olümpiaklassid pidid laupäeval jääma kaldale.

Kieli lahel valitsesid avapäeval väga muutlikud tingimused. Öise äikesetormi järel võitlesid maismaa kohal tekkiv termiline tuul ja edelast puhuv gradienttuul omavahel, põhjustades suuri tuulesuuna muutusi ning tuulevaikseid alasid. Võistlussõite õnnestus pidada vaid kaldale lähimal võistlusalal, kus 49erFX klassi purjetajad said kirja kolm võistlussõitu.

470 klassis tegid avapäeval kaasa Eesti noorpurjetajad Andrias Sepp ja Liise Väliste. Kolme sõidu järel paiknevad nad 29 paadi konkurentsis 24. kohal. Nende sõidutulemused olid 21., 26. ja 20. koht, millest üks nõrgem tulemus läheb arvestusest maha.

Kieli nädal jätkub järgnevatel päevadel kõigi olümpiaklasside võistlustega. Regatt kuulub maailma tugevaimate purjetamisvõistluste hulka ning toob Saksamaale kokku olümpiamedalistid, maailma meistrid ja tulevikulootused enam kui 50 riigist.

Võistluse koduleht: https://sailing.kieler-woche.de

Tulemused: https://www.manage2sail.com/en-BE/event/kiwo2026#!/