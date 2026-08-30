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Eesti Jahtklubide Liit

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Pärast tuulevaikset reedet jätkuvad võistlussõidud Pirital
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Pärast tuulevaikset reedet jätkuvad võistlussõidud Pirital

29.08.2026

Kalevi Jahtklubi meistrivõistluste ja Garmin Purjetamise Võistlussarja kuuenda etapi teine võistluspäev möödus Pirital tuult oodates. Tuule puudumise tõttu ei õnnestunud reedel ühtegi võistlussõitu pidada.

Sportlased ootasid suurema osa päevast kaldal, kuid pärastlõunal otsustas peavõistlusjuht Tõnis Kask võistluspäeva lõpetada.

Laupäevaks on kõikidele paadiklassidele kavandatud neli võistlussõitu. Esimese sõidu hoiatussignaal on plaanitud kell 11.00.

Tulemused: Manage2Sail

Foto: Tiit Aunaste

Toetajad: Jakari Marine OÜ / Garmin Authorised Dealer, Piletilevi PLG, Amserv, Krulli kvartal, Koodtech, Go Travel

#eestipurjetab

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