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Pärast tuulevaikset reedet jätkuvad võistlussõidud Pirital
Kalevi Jahtklubi meistrivõistluste ja Garmin Purjetamise Võistlussarja kuuenda etapi teine võistluspäev möödus Pirital tuult oodates. Tuule puudumise tõttu ei õnnestunud reedel ühtegi võistlussõitu pidada.
Sportlased ootasid suurema osa päevast kaldal, kuid pärastlõunal otsustas peavõistlusjuht Tõnis Kask võistluspäeva lõpetada.
Laupäevaks on kõikidele paadiklassidele kavandatud neli võistlussõitu. Esimese sõidu hoiatussignaal on plaanitud kell 11.00.
Tulemused: Manage2Sail
Foto: Tiit Aunaste
Toetajad: Jakari Marine OÜ / Garmin Authorised Dealer, Piletilevi PLG, Amserv, Krulli kvartal, Koodtech, Go Travel
#eestipurjetab