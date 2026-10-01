Pärnu avamerepurjetamise hooajal käis võistlemas ligi poolsada jahti

Pärnu kui merelinna suve juurde kuuluvad lahutamatult purjetamine ja purjespordisündmused. Pärnu Jahtklubi 120. juubeliaasta tõi merele nii kogenud võistluspurjetajad kui ka harrastusmeeskonnad. Maist oktoobrini kestnud hooaja jooksul peeti traditsioonilisi avamereregatte, võisteldi Pärnu lahel ning selgitati linna meistrid. Pärnu purjetajatele jagus tänavu võistlusi ja saavutusi ka väljaspool koduvett, sealhulgas rahvusvahelistel tiitlivõistlustel.

Maist oktoobrini kestnud avamerepurjetamise hooaeg hõlmas viit traditsioonilist regatti ning kolmes arvestusgrupis peetud Saku Kesknädalaringi. Amserv Toyota Pärnu meistrivõistluste viiel etapil registreeriti kokku 65 osaluskorda. Suurima osalejate arvuga oli 59. Kihnu regatt, kus võistles 22 meeskonda. Kesknädalaringis peeti 19 võistlusetappi ning koondarvestuses osales 21 jahti.

Pärnu meistrivõistluste sarja kuulusid 58. Jaan Hermanni mälestusvõistlused, 50. Sorgu regatt, 19. Ruhnu regatt, 59. Kihnu regatt ja Pärnu Lühirada. Võistlussari algas 6. juunil ja lõppes 13. septembril. Viie etapi kokkuvõttes selgitati parimad kahes ORC arvestusgrupis.

Sarja eripäraks oli erinevate võistlusformaatide ühendamine. Hooaja jooksul purjetati nii Pärnu lahel lühiradasid kui ka pikemaid avamereetappe Kihnu ja Ruhnu suunal. Võistlustulemused arvestati vastavalt jahtide mõõdukirjadele ning koondparemusjärjestus selgitati kogu hooaja jooksul kogutud punktide põhjal.

Pärnu meistrivõistluste sarja võitsid NORA LII ja BRIGITTA

Amserv Toyota Pärnu meistrivõistluste ORC I klassis saavutas esikoha Ülar Jänese juhitud NORA LII, kogudes viie etapi kokkuvõttes 14 punkti. Teiseks tuli Priit Vasara TUULE 10,5 punktiga ning kolmanda koha sai Angus Aarna Anti juhitud MASU 9,5 punktiga.

ORC II klassis võitis meistrivõistlused BRIGITTA, mille kapteniteks olid Priit Jürioja ja Raiko Lepik. Võitjameeskond kogus 24 punkti. Teise koha saavutas Janno Simmi Dream 21,5 punktiga ning kolmandaks tuli Urmas Varrise juhitud 2XS 15 punktiga.

ORC II klassis püsis esikohaheitlus tasavägine kuni hooaja viimase etapini. BRIGITTA edestas lõpuks Dreami 2,5 punktiga.

Kihnu ja Ruhnu regatt tõid jahid avamerele

Pärnu avamerepurjetamise hooaja suuremateks sündmusteks olid augustis peetud 19. Ruhnu regatt ja 59. Kihnu regatt. Mõlemad võistlused kuulusid ka Eesti avamerepurjetamise karikasarja.

21.-23. augustil toimunud Ruhnu regatil oli protokollides 14 jahti, kes võistlesid ORC I, ORC II ja klubigrupis. Pärnust Ruhnu kulgenud avameresõidu võitis ORC I klassis Ülar Jänese NORA LII, kellele järgnesid Priit Vasara TUULE ja Raido Lembiti SIREN. ORC II klassis oli avaetapil kiireim Urmas Varrise 2XS, teise koha sai Priit Jürioja BRIGITTA ja kolmanda Kenno Kinki AQUILA. Klubigrupis võitis Ruhnu suunalise etapi Aron Poolma LILY.

Nädal hiljem, 29.-30. augustil peetud Kihnu regatil osales juba 22 meeskonda. Traditsioonilisel kahepäevasel võistlusel purjetati Pärnust Kihnu ja tagasi Pärnusse.

ORC I klassis võitis Kihnu regati Loone Viisuti juhitud FREYA, kogudes kahe sõiduga neli punkti. Teiseks tuli Priit Vasara TUULE viie ning kolmandaks Alari Akermanni SUGAR kuue punktiga. SUGAR oli parim regati teisel etapil Kihnust Pärnusse.

ORC II klassis kogusid võrdselt neli punkti Janno Simmi Dream ja Priit Jürioja WindWalker. Esikoht kuulus Dreamile, WindWalker lõpetas teisena ning kolmanda koha saavutas Rauno Pielbergi BELLATRIX kaheksa punktiga.

Klubigrupis võitis Valdar Tamme BLUEBIRD, kes oli kiireim mõlemal võistlusetapil. Teise koha saavutas Ants Vesilo ERNA ning kolmanda Tiit Karu EMERALD.

Traditsioonilised juuniregatid ja hooaja viimane lühirada

Avamerepurjetamise meistrivõistluste sari algas 6.-7. juunil peetud 58. Jaan Hermanni mälestusvõistlustega, mille protokollides oli kaheksa jahti. ORC I klassis saavutas esikoha NORA LII ja ORC II klassis BRIGITTA.

Nädal hiljem, 13. juunil toimunud 50. Sorgu regatil osales 14 jahti kolmes arvestusgrupis. ORC I klassis võitis Läti jaht Estelle kapten Arnis Ozolsiga, teiseks tuli samuti Läti jaht Gorilla Kārlis Balgailvise juhtimisel ning kolmandaks NORA LII. ORC II klassis saavutas esikoha Harri Murdi juhitud TEMPER, edestades BRIGITTAT ja JÄÄLINDU. Klubigrupi võitis Arle Kivisilla KAZIMA.

Meistrivõistluste viimane etapp, Pärnu Lühirada, peeti 12. septembril. Tänavu purjetajate soovil ühepäevasena korraldatud võistlusel osales seitse jahti. Pärnu lahel peeti kolm vastutuule-allatuule sõitu.

ORC I klassis võitis Angus Aarna Anti juhitud MASU kõik kolm sõitu. Teise koha saavutas Alari Akermanni SUGAR ja kolmanda Priit Vasara TUULE.

ORC II klassis kogusid BRIGITTA ja Kenno Kinki AQUILA võrdselt viis punkti. Esikoht kuulus Priit Jürioja juhitud BRIGITTALE, kolmandaks tuli Janno Simmi Dream.

Saku Kesknädalaringis peeti 19 võistlusetappi

Pärnu Jahtklubi avamerepurjetamise hooaja üheks järjepidevamaks võistluseks oli Saku Kesknädalaring, mis pakkus purjetajatele võimalust võistelda kogu suve vältel. Esimene etapp toimus 6. mail ja viimane 7. oktoobril. Kokku peeti 19 etappi ning sarja koondarvestuses osales 21 jahti.

Kesknädalaringis peeti arvestust kolmes võistlusgrupis. ORC I klassis võitis Loone Viisuti juhitud FREYA 26 punktiga. Teise koha saavutas Alari Akermanni SUGAR 20 ning kolmanda Angus Aarna Anti MASU 14 punktiga.

ORC II klassis kujunes esikohaheitlus hooaja lõpuni tasavägiseks. Urmas Varrise juhitud 2XS kogus 59 punkti, edestades vaid ühe punktiga Raiko Lepiku BRIGITTAT. Kolmandale kohale tuli Harri Murdi TEMPER 30 punktiga.

Klubigrupis saavutas esikoha Valdar Tamme BLUEBIRD 20 punktiga. Teiseks tuli Ants Vesilo ERNA 12 ning kolmandaks Raido Ennu Lohe Lu nelja punktiga.

Kesknädalaringi koondprotokollides oli ORC I klassis kuus, ORC II klassis üheksa ning klubigrupis kuus jahti. Võistlussari võimaldas meeskondadel koguda võistluskogemust ja võrrelda oma tulemusi hooaja vältel samas arvestusgrupis purjetavate konkurentidega.

Kasuka regati võitjad said järgmise aasta korraldusõiguse

Pärnu avamerepurjetamise hooaja lõpetanud Kasuka regatil osales 19 jahti kolmes arvestusgrupis. ORC I klassis võitis NORA LII, kellele järgnesid FREYA ja TUULE. ORC II klassis saavutas esikoha AQUILA, teiseks tuli 2XS ja kolmandaks NINNE. Klubigrupis võitis LOVIISA, edestades BLUEBIRDI ja RIINU.

Iga arvestusgrupi võitja sai õiguse korraldada 2027. aasta Kasuka regatti. Seega on järgmise aasta võistluse korraldusõigus jahtidel NORA LII, AQUILA ja LOVIISA. Eriauhinnad pälvisid TEMPER ja UMBERTO, kes saabusid sadamasse purjede abil.

Pärnu purjetajad jõudsid Euroopa meistrivõistlustel medalitele

Lisaks kodustele võistlustele osalesid Pärnu Jahtklubi purjetajad rahvusvahelistel avamerepurjetamise tiitlivõistlustel.

Hooaja olulisemate saavutuste hulka kuulus augustis Klaipėdas peetud ORC Euroopa meistrivõistluste hõbemedal ja Corinthian-arvestuse kuld, mille võitis Henri Roihu juhitud SUGAR. Meeskonda kuulusid ka Pärnu Jahtklubi purjetajad Keith Luur ja Angus Aarna Ant.

SUGAR lõpetas kaheksast sõidust koosnenud Euroopa meistrivõistlused C-klassis 18 punktiga, jäädes alla vaid Rootsi jahile Garmin Team Pro4u. Harrastusmeeskondade Corinthian-arvestuses saavutas SUGAR esikoha.

Pärnu Jahtklubi liikmetest osalesid Euroopa meistrivõistlustel ka Jaan Akermann jahil Shadow ning Alari Akermann ja Peter Šaraskin Läti lipu all võistelnud Estelle’i meeskonnas. Shadow saavutas C-klassi üldarvestuses seitsmenda ja Estelle üheksanda koha.

Juubeliaasta avamerepurjetamise hooaeg on lõppenud

Pärnu Jahtklubi 120. juubeliaasta võistluskalender pakkus avamerepurjetajatele võimalust osaleda nii kohalikel lühirajavõistlustel, traditsioonilistel avamereregattidel kui ka Eesti karikasarja etappidel.

Hooaja jooksul osales Pärnu viiel suuremal regatil ja Saku Kesknädalaringis kokku 35 erinevat jahti. Kõige suurema osalejate arvuga oli Kihnu regatt 22 meeskonnaga, pikima kestusega võistlussarjaks kujunes aga Saku Kesknädalaring, kus jõuti pidada 19 etappi.

Pärnu Jahtklubi tunnustab hooaja parimaid purjetajaid ja meeskondi 7. novembril toimuval klubi 120. hooaja lõpetamisel.