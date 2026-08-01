Pärnu Purjetamisnädala regatil peeti teine võistluspäev

Pärnu Purjetamisnädala regati teisel võistluspäeval puhusid valdavalt lõunakaare tuuled tugevusega keskmiselt 10 sõlme. Kell 12.05 kõlas esimene stardisignaal ning kõikides paadiklassides peeti neli võistlussõitu. Esimesed võistlejad jõudsid kaldale veidi pärast kella nelja.

“Haruldaselt head tingimused!” võttis võistlusjuht Jüri Sõber päeva kokku.

Meeste olümpiaklassis ILCA 7, kus selguvad pühapäeval ka Eesti meistrid, tõusis liidriks Rein Ottosoni Purjespordikooli sportlane Bo Aaron Kooser. Teisel kohal jätkab klubikaaslane Tavo Annus ning kolmandal kohal on Pärnu Jahtklubi purjetaja Karel Ratnik.

Naiste ILCA 6 arvestuses jätkab liidrina Romi Safin, kellele järgnevad lätlanna Agija Ēlerte ja Kalevi Jahtklubi sportlane Brigitta Vilo. Meeste arvestuses juhib Alexander Eberle.

Romi Safin ütles päeva järel, et kiirusega jäi ta rahule, kuid mõned vead maksid kohti. „Kindlasti oleksin saanud täna paremini sõita, aga põhjalikumalt analüüsides suutsin võtta tänasest ilmast peaaegu maksimumi. Kiirus oli hea, aga enda vead maksid punktide näol kätte. Homme proovin stabiilsemalt sõita ja vähem damage control’i teha,“ sõnas Safin.

RS Aero 5 klassis hoiab esikohta Jorgen Kuivonen, RS Aero 6 klassis Andrias Sillaste ning RS Aero 7 klassis Pärnu Jahtklubi purjetaja Ivo Volkov.

RS Feva klassis jätkavad liidritena Leon Zolotarjov ja Georg Udras. „Stardid olid tihedad, aga krüssus jõudsime konkurentidele järgi, nii et kõik läks hästi,“ võtsid nad päeva kokku.

Olümpiaprogrammi kuuluvas 470 paadiklassis jätkavad liidrikohal Pärnu Jahtklubi sportlased Andrias Sepp ja Liise Väliste.

Regatt lõpeb pühapäeval, mil selguvad kõikide paadiklasside võitjad ning meeste ILCA 7 klassi Eesti meistrid.

Kõik tulemused: https://manage2sail.com/en-US/event/parnupurjetamisnadal2026#!/

GALERII: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Eesti.Purjetamise.Liit&set=a.1351013100512636