Pärnu Sügisregatil selgusid Eesti meistrid Optimist, Zoom8 ja ILCA 4 klassides

Pärnu Jahtklubis lõppes pühapäeval Garmin Purjetamise Võistlussarja seitsmes etapp Pärnu Sügisregatt 2026, kus selgusid Eesti meistrid Optimist, Zoom8 ja ILCA 4 paadiklassides. Viimane võistluspäev pakkus regati varasemate päevadega võrreldes stabiilseid olusid: keskmiselt 15-sõlmeline tuul võimaldas kõigil kolmel klassil pidada neli võistlussõitu.

Suurim võistlusklass oli Optimist, kus stardis oli 77 purjetajat Eestist ja Lätist. Üldarvestuse võitis ja Eesti meistriks tuli Robert Matt (Saaremaa Sailing Academy). Teise koha sai lätlane Otto Vilnis Reneslacis ning kolmandana lõpetas Kimmo Kalle (Saaremaa Sailing Academy). Eesti meistrivõistluste arvestuses kuulus hõbe Kallele ja pronks üldarvestuse neljandale Mari Uudamile (Pärnu Jahtklubi).

Optimisti U16 tüdrukute arvestuses osales 21 purjetajat. Eesti meistriks tuli Mari Uudam (Pärnu Jahtklubi), hõbeda sai Elisabeth Veenpere (Pärnu Jahtklubi) ja pronksi Joanna Ojala (Tallinna Jahtklubi).

Optimisti U12 arvestuses võistles 14 purjetajat. Esikolmiku moodustasid Vesse Uudam (Pärnu Jahtklubi), Johanna Kuhi-Thalfeldt (Haapsalu Jahtklubi) ja Kaspar Kuhi-Thalfeldt (Haapsalu Jahtklubi). U12 tüdrukute Eesti meistriks tuli Johanna Kuhi-Thalfeldt, hõbeda sai Ursula Melnits (Pärnu Jahtklubi) ja pronksi Ronja Kubjas (Saaremaa Merispordi Selts). Selles arvestuses osales neli purjetajat, nende seas üks Läti sportlane.

Zoom8

Zoom8 klassis võistles kokku 21 sportlast. U20 poiste kümne osalejaga arvestuses tuli Eesti meistriks Karl Iljas (Tilgu Sadama Jahtklubi). Hõbeda võitis Ramses Tupits (Tallinna Jahtklubi) ja pronksi Cristopher Kevin Purkas (Tilgu Sadama Jahtklubi).

U20 tüdrukute arvestuses oli stardis 11 purjetajat. Eesti meistriks tuli Anna Altrov (Uku Kuusk Purjespordikool), teise koha sai Eva Mägi (Saaremaa Merispordi Selts) ja kolmanda Miia Kubjas (Saaremaa Merispordi Selts).

ILCA 4

ILCA 4 klassis võistles 36 purjetajat, neist 22 U18 poiste ning 14 naiste ja U18 tüdrukute arvestuses.

U18 poiste Eesti meistriks tuli Marlon Münt (Kalevi Jahtklubi), kes võitis kuuest sõidust neli. Hõbeda sai Jaco Putnik (Saaremaa Sailing Academy) ja pronksi Jacob Putnik (Saaremaa Sailing Academy).

Naiste ja U18 tüdrukute üldarvestuse võitis lätlanna Elza Kristiana Reneslace. Eesti meistrivõistluste arvestuses tuli meistriks Leene Väliste (Pärnu Jahtklubi), hõbeda sai Sharon Peetrimäe (Pärnu Jahtklubi) ning pronksi Lisanna Kasenurm (Pärnu Jahtklubi).

Suur tänu kõigile võistlusametnikele, treeneritele, lapsevanematele ja kaasaelajatele, kes nelja võistluspäeva jooksul regati õnnestumisse panustasid!

Vaata kõiki tulemusi: https://manage2sail.com/et-EE/event/parnusygisregatt2026#!/

Pärnu Sügisregatt oli Garmin Purjetamise Võistlussarja seitsmes etapp. Sarja viimane etapp, Garmin 8. Tallinna Nädala Regatt 2026, toimub 18.-20. septembril Kakumäel Tallinna Jahtklubi korraldusel. Võistlustulle lähevad ILCA 6, ILCA 7, 29er, 49er, RS Feva, RS Aero ja 470 klassid.

Registreerimine Tallinna Nädala Regatile on avatud – sarja viimasele etapile tasub end aegsasti kirja panna. REGISTREERI SIIN

GALERII autor: Tiit Aunaste / Eesti Purjetamise Liit