Pärnu Sügisregatt tõi starti enam kui 160 purjetajat
13.09.2025

12.-14. septembrini toimub Pärnus traditsiooniline Pärnu Sügisregatt 2025, mis oli ühtlasi Garmin Purjetamise Võistlussarja 9. etapp. Starti tuli kokku 161 noorpurjetajat kolmes klassis – ILCA 4, Zoom 8 ja Optimist. Kui tavaliselt on sügisene Pärnu veel päikeseline ja soe, siis sel korral tervitas purjetajaid tugev vihm. See aga ei seganud, sest merel puhus stabiilne, umbes 15-sõlmeline tuul, mis lubas avapäeval pidada kõikides klassides kolm korralikku võistlussõitu.

ILCA 4 U18 tüdrukud

  1. Brigitta Vilo (Kalevi Jahtklubi)
  2. Mirtel Mia Kaasik (ROPK)
  3. Sharon Peetrimäe (Pärnu Jahtklubi)

ILCA 4 U18 poisid

  1. Ansis Čodars (JSS Jurmala, Läti)
  2. Alexander Eberle (ROPK)
  3. William Liiv (ROPK)

Zoom 8 U20 tüdrukud

  1. Anna Altrov (UKP)
  2. Eva Mägi (Saaremaa Merispordi Selts)
  3. Anni Kubjas (Saaremaa Merispordi Selts)

Zoom 8 U20 poisid

  1. Leon Zolotarjov (UKP)
  2. Toomas Pärenson (ROPK)
  3. Karl Iljas (Tallinna Spordikool/TSJK)

Optimist põhikategooria

  1. Otto Vilnis Reneslācis (JSS Jurmala, Läti)
  2. Tobias Kalle (Saaremaa Sailing Academy)
  3. Robert Matt (Saaremaa Sailing Academy)

Kõik tulemused

Pildid: Ants Liigus / Galerii