Pärnu Sügisregatt tõi starti enam kui 160 purjetajat
12.-14. septembrini toimub Pärnus traditsiooniline Pärnu Sügisregatt 2025, mis oli ühtlasi Garmin Purjetamise Võistlussarja 9. etapp. Starti tuli kokku 161 noorpurjetajat kolmes klassis – ILCA 4, Zoom 8 ja Optimist. Kui tavaliselt on sügisene Pärnu veel päikeseline ja soe, siis sel korral tervitas purjetajaid tugev vihm. See aga ei seganud, sest merel puhus stabiilne, umbes 15-sõlmeline tuul, mis lubas avapäeval pidada kõikides klassides kolm korralikku võistlussõitu.
ILCA 4 U18 tüdrukud
- Brigitta Vilo (Kalevi Jahtklubi)
- Mirtel Mia Kaasik (ROPK)
- Sharon Peetrimäe (Pärnu Jahtklubi)
ILCA 4 U18 poisid
- Ansis Čodars (JSS Jurmala, Läti)
- Alexander Eberle (ROPK)
- William Liiv (ROPK)
Zoom 8 U20 tüdrukud
- Anna Altrov (UKP)
- Eva Mägi (Saaremaa Merispordi Selts)
- Anni Kubjas (Saaremaa Merispordi Selts)
Zoom 8 U20 poisid
- Leon Zolotarjov (UKP)
- Toomas Pärenson (ROPK)
- Karl Iljas (Tallinna Spordikool/TSJK)
Optimist põhikategooria
- Otto Vilnis Reneslācis (JSS Jurmala, Läti)
- Tobias Kalle (Saaremaa Sailing Academy)
- Robert Matt (Saaremaa Sailing Academy)
Pildid: Ants Liigus / Galerii