Pirital selgusid kuue paadiklassi Eesti meistrid

Kalevi Jahtklubi meistrivõistlustega lõppes pühapäeval Garmin Purjetamise Võistlussarja kuues etapp, mille raames selgusid Eesti meistrid ILCA 6, 470, RS Feva ning RS Aero 5, RS Aero 6 ja RS Aero 7 klassides. Osales 128 sportlast.

Ilm oli neil neljal päeval üpriski heitlik, neljapäeval saadi napilt pooltele paadiklassidele võistlussõit kirja, teistel tuli sõit katkestada, sest tuul kukkus ära. Reedel ei olnud vähimatki õhu liikumist tunda. Selle eest puhus terve laupäeva korralik tuul ja õnnestus neli võistlussõitu kirja saada. Pühapäeval oli jällegi vaikne. Sportlasedki kinnitasid, et ilmaolud olid väljakutseterohked.

ILCA 6 Eesti meistrid Alexander Eberle ja Romi Safin

ILCA 6 meeste Eesti meistriks tuli Alexander Eberle (ROPK), kes lõpetas viie sõidu järel 12 netopunktiga. Hõbemedali võitis Teodor End (TJK/UKP) 18 ning pronksi Jakob Kalle (SSA) 27 punktiga.

Naiste arvestuses võitis Eesti meistritiitli Romi Safin (ROPK) kaheksa punktiga. Teiseks tõusis Eliise Raamat (TJK) 22 punktiga. Brigitta Vilo (KJK) ja Mari Ottesson lõpetasid mõlemad 26 punktiga, pronks kuulus parema lõpptulemuse alusel Vilole.

ILCA 6 U21 neidude Eesti meistriks tuli Brigitta Vilo (KJK), hõbeda sai Mari Ottesson (TJK) ning pronksi Karoliine Maasar (ROPK).

U19 tüdrukute arvestuses võitis samuti Brigitta Vilo, teine oli Mari Ottesson ja kolmas Susanna Maria Jõgi (TJK). U19 poiste esikolmik kattus meeste üldarvestusega: Eesti meistriks tuli Alexander Eberle, hõbeda võitis Teodor End ja pronksi Jakob Kalle.

RS Aero klassides jagati Eesti meistritiitlid kolmes purjesuuruses

RS Aero 5 üldarvestuse võitis leedulane Nojus Volungevičius, kuid Eesti meistrivõistluste arvestuses kuulus kuld Jessika Jõesaarele (HSS), kes lõpetas regati üldarvestuses teisena. Eesti meistrivõistluste hõbeda sai Jorgen Kuivonen (HPS) ja pronksi Arseni Šišov (UKP).

RS Aero 5 U22 Eesti meistriks tuli samuti Jessika Jõesaar, teise koha sai Arseni Šišov ning kolmanda Johanna Süda (HSS).

RS Aero 6 klassis lõpetasid Andres Rohtla (KJK) ja Liina Kolk (UKP/SMS) võrdselt seitsme netopunktiga. Paremate sõidutulemuste alusel kuulus Eesti meistritiitel Rohtlale ja hõbe Kolgile. Pronksmedali võitis Tanel Šmalko (SMS) 16 punktiga.

RS Aero 7 Eesti meistriks tuli Ants Haavel (HSS) üheksa punktiga. Ivo Volkov (PJK) sai kümne punktiga hõbeda ning Siim Maivel (AERO) ja Cedric Sabul lõpetasid võrdselt 15 punktiga, pronks kuulus protokolli järjestuse alusel Maivelile.

RS Feva Eesti meistrid Leon Zolotarjov ja Georg Udras

RS Feva U18 Eesti meistriteks tulid Leon Zolotarjov ja Georg Udras (UKP) viie netopunktiga. Hõbeda võitsid Maritta Kiviselg ja Marietta Mõtlik (TJK) 12 ning pronksi Eddy Lainurm ja Mihkel Jakob Aavik (UKP) 15 punktiga.

U18 tüdrukute Eesti meistriteks tulid Maritta Kiviselg ja Marietta Mõtlik. Hõbeda võitsid Anni Kubjas ja Kärt Medri (SMS) ning pronksi Marii Matsi ja Hanna Jansen (HSS).

RS Feva U14 arvestuses võitsid Eesti meistritiitli Alexander Carlson ja Gregory Viljakainen (UKP). Teiseks tulid Oliver Tein ja Gustav Tein (UKP) ning kolmandaks Lukas Betlem ja Henry Nurme (UKP).

470 klassis võitsid Andrias Sepp ja Liise Väliste

470 klassis võitsid Eesti meistritiitli Andrias Sepp ja Liise Väliste (PJK), kes võitsid kõik viis peetud sõitu ning lõpetasid nelja netopunktiga. Hõbemedali teenisid Rael Natali Ets ja Jakob Sang (UKP) kaheksa ning pronksi Rene Aarpuu ja Kamilla Lootus (KJK) 13 punktiga.

ILCA 7 klassis Eesti meistrivõistluste medaleid sellel regatil ei jagatud ning võisteldi Garmin Purjetamise Võistlussarja arvestuses. Klassi võitis Tihon Zutskov (TJK), kes kogus kuue sõidu järel kuus netopunkti. Teiseks tuli Bo Aaron Kooser (ROPK) ja kolmandaks Tavo Annus (ROPK). U21 arvestuses võitis Zutskov, teine oli Remy Tupits (TJK) ja kolmas Roger Andreas Plakso (ROPK).

Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused olid Garmin Purjetamise Võistlussarja kuues etapp.

TULEMUSED

Garmin Purjetamise Võistlussari jätkub juba tuleval nädalal Pärnus.

3.-6. septembrini peetakse Pärnu Jahtklubis Pärnu Sügisregatt, kus selguvad Eesti meistrid Optimist, Zoom8 ja ILCA 4 paadiklassides. Ühtlasi on tegemist Garmin Purjetamise Võistlussarja seitsmenda etapiga. Tavaregistreerimine võistlusele kestab 31. augusti kella 23.59-ni. REGISTREERIMA!

Pildid Tiit Aunaste