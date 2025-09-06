Põhjamaade parapurjetajad roolivad esmakordselt tiitli välja Tallinna lahel 

Parapurjetamise Põhjamaade meistrivõistlused saavad esmakordselt stardivile Eestis – Kalevi jahtklubis, Tallinnas.

Tehnilistel RS Venture Connect kahepaatidel, mis ka ratastoolikasutajatele spetsiaalselt kohandatud, asuvad eeloleval nädalavahetusel, 6.-7. septembril parimat välja selgitama kuus võistkonda Eestist, Norrast ja Rootsist.

Laevastik on tihe ja võiduhimuline, kohal on 2024. aasta maailmameister Elliot Finnestrand Norrast, Põhjamaade medalistid Ek ja Noren Rootsist ning Norra naiste duo Smith ja Kvinnesland. Paljud osalejad on nii Euroopa meistrivõistluste kui ka MMide tuultes karastunud.

Meie võistkonnal Priks-Krusberg on kontol juba neljas Põhjamaade meistrivõistlus.

Ilmajaam prognoosib eelolevaks nädalavahetuseks vaikset tuult, meistritiitli väljateenimiseks on võistluskomiteel vaja saada vähemalt kolm sõitu peetud.

Võistluste avamine toimub reedel, 5. septembril kl 12.30 Kalevi jahtklubi sadamas. Rajasõitude stardilipud annavad loa medalijahile asuda laupäeval kl 10.30 ja pühapäeval kl 11.

Võistlust toetavad:

Tallinn, Euroopa spordipealinn 2025,

Lionsklubi Meri, Eesti Paralümpiakomitee.

Põhjamaade koostööle paneb õla alla Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis.

Kaasa aitavad Kalevi jahtklubi purjespordikooli noored.

Võistluse koduleht: https://manage2sail.com/et-EE/event/TN2025#!