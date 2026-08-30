Purjetamise Eesti meistrivõistlustel ootab ees otsustav võistluspäev

Pärast reedest tuulevaikset päeva jätkusid Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused laupäeval Pirital täismahus võistluspäevaga. Garmin Purjetamise Võistlussarja kuuendal etapil saadi kõigis paadiklassides kirja neli võistlussõitu. Kokku osaleb regatil 128 sportlast.

Laupäeval jagus Tallinna lahele purjetamiseks piisavalt tuult ning päeva lõpuks olid kõigil klassidel vähemalt neli sõitu tulemuste tabelis. Tänaste sõitude järel hakkasid selgemalt välja kujunema ka positsioonid enne pühapäevast viimast võistluspäeva.

ILCA 6 meeste arvestust juhib Alexander Eberle (ROPK) seitsme punktiga. Jakob Kalle (SMS) ja Teodor End (TJK)on mõlemad kogunud 15 punkti ning paiknevad vastavalt teisel ja kolmandal kohal.

ILCA 6 naiste arvestuses on liider Romi Safin (ROPK) seitsme punktiga. Teisel kohal on Brigitta Vilo (KJK) 12 punktiga ning kolmandal Mari Ottesson (TJK) 14 punktiga.

RS Aero 5 klassis on võrdselt kaheksa punkti kogunud leedulane Nojus Volungevičius ja Arseni Šišov (UKP). Kolmandal kohal on üheksa punktiga Jorgen Kuivonen (HSS).

RS Aero 6 klassis juhib Liina Kolk (UKP) viie punktiga, Andres Rohtla (KJK) on kuue punktiga teine ning Tanel Šmalko (SMS) 12 punktiga kolmas. RS Aero 7 klassis on viie punktiga liider Ivo Volkov (PJK), kellele järgnevad Ants Haavel (HSS) kuue ja Cedric Sabul (UKP) 11 punktiga.

ILCA 7 klassis, kus Kalevi Jahtklubi meistrivõistlustel võisteldakse Garmin Purjetamise Võistlussarja arvestuses, juhib nelja sõidu järel Tihon Zutskov (TJK) viie punktiga. Bo Aaron Kooser (ROPK) on kaheksa punktiga teine ja Tavo Annus (ROPK) kümne punktiga kolmas.

RS Feva U18 arvestuses juhivad Leon Zolotarjov ja Georg Udras (UKP) nelja punktiga. Teisel kohal on Maritta Kiviselg ja Marietta Mõtlik (TJK) kaheksa ning kolmandal Eddy Lainurm ja Mihkel Jakob Aavik (UKP) üheksa punktiga.

RS Feva U18 tüdrukute arvestuses on liidrid Maritta Kiviselg ja Marietta Mõtlik (TJK). Teisel kohal on Anni Kubjas ja Kärt Medri (SMS) ning kolmandal Harriet Haabmets ja Paris Utsal (TJK).

470 klassis juhivad Andrias Sepp ja Liise Väliste (PJK) kolme punktiga. Rael Natali Ets ja Jakob Sang (UKP) on kuue punktiga teised ning Rene Aarpuu ja Kamilla Lootus (KJK) kümne punktiga kolmandad.

Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused lõpevad pühapäeval. Regati raames selguvad Eesti meistrid ILCA 6, 470, RS Feva ning RS Aero 5, RS Aero 6 ja RS Aero 7 klassides. ILCA 7 klassis võisteldakse Garmin Purjetamise Võistlussarja arvestuses.

Tulemused: Manage2Sail