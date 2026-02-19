Ilm:
LISATUD RASMUSE KOMMENTAAR: Rasmus Maalinn võitis jääpurjetamise maailmameistrivõistlused

19.02.2026

DN-klassi 2026. aasta maailmameistrivõistlustelt tuli Eestile kuldmedal – maailmameistriks krooniti Rasmus Maalinn (C-20, Pärnu Jahtklubi).

Hommik algas keeruliselt. Kuna teised said Rootsist päev varem tulema ja tegid terve eilse päeva juba Bukowo järvel trenni, pidime meie väga kiiresti oma trimmid paika saama. Hommikul puhus tuul läänest ning olime kuldfliidiga stardijoonel, kui tuul keeras 90 kraadi põhja. Pidime liinilt ära tulema ja järvel ümber kolima. Pärast umbes tunniajast tuulevaikust hakkas tuul uuesti tõusma ning saime starti minna.

“Hooajal tehtud töö kandis vilja – suutsin MM-i väga hästi alustada ja võitsin kaks sõitu. Jää- ja järvepurjetamisele omaselt oli tuul väga muutlik. Järgmistes sõitudes minu stardipool kaotas ning pidin palju vaeva nägema, et tõusta vastavalt teiseks ja neljandaks. Enne viimast sõitu olime Karol Jablonskiga virtuaalselt viigis – kes finišeerib eespool, see võidab. Pidin startima vasakule poolele, mis oli viimastes sõitudes kaotanud. Lähenesin taktikaliselt: pidin võimalikult vara minema paremale poolele, kuhu startis ka minu peamine konkurent. Kontrollisin teda sõidu lõpuni ning finišeerisin kuuendana, tema üheksandana.

Alustasin jääpurjetamisega 10-aastaselt. 14-aastaselt tulin esimest korda Ice-Optimisti maailmameistriks ja 16 aastat hiljem täiskasvanute maailmameistriks, edestades 12-kordset maailmameistrit. Enam paremaks minna ei saa.”

Poolas peetud tiitlivõistlustel näitas Maalinn stabiilset ja kiiret sõitu, võttes viiest peetud võistlussõidust kahes sõiduvõidu mis kindlustas talle maailma tugevaimas konkurentsis esikoha. Eesti jääpurjetajad jäävad veel Poola, homme algavatele Euroopa meistrivõistlustele.

Võistluse koduleht, tulemused ja sõitude jälgimine: https://idniyra.eu/project/wcec2026/