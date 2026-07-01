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Registreeri Garmin Purjetamise Võistlussarja 3. etapile Hiiumaal!
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Registreeri Garmin Purjetamise Võistlussarja 3. etapile Hiiumaal!

02.07.2026

Garmin Purjetamise Võistlussari jätkub juba 17.–19. juulil, kui Hiiumaal peetakse sarja kolmas etapp – AlpicAir Kärdla Race 2026. Kolme võistluspäeva jooksul selgitavad paremad Optimist, ILCA 4 ja Zoom8 paadiklasside purjetajad. 

Kärdla Race on Eesti üks traditsioonilisemaid noorteregatte, mis toob igal suvel Hiiumaale kokku noorpurjetajad üle kogu Eesti. Võistlusi korraldab Jahtklubi Dago koostöös Eesti Purjetamise Liiduga.

Registreerimine toimub Garmin Purjetamise Võistlussarja kodulehel ning osavõtutasu sõltub registreerimise ajast:

  • kuni 6. juuli kell 23.59 – soodusregistreerimine (50 €)
  • kuni 13. juuli kell 23.59 – tavaregistreerimine (75 €)
  • 17. juulil kuni kell 13.00 – hilinenud registreerimine (100 €). 

Mandrilt saabuvatel sportlastel ja nende saatjatel tasub praamipiletid ning majutus broneerida esimesel võimalusel, sest juuli on Hiiumaal kõige aktiivsem puhkuste periood.

https://www.manage2sail.com/et-EE/event/kardlarace2026#!

Jahtklubi Dago koduleht: www.jkdago.ee

Kohtumiseni 17.–19. juulil Kärdlas!