Romi Safin lõpetas U21 purjetamise maailmameistrivõistlused Dublinis kõrgel 13. kohal

Eesti purjetaja Romi Safin saavutas Dublinis toimunud ILCA U21 purjetamise maailmameistrivõistlustel 13. koha, mis on üks viimaste aastate silmapaistvamaid tulemusi Eesti noorte svertpaatpurjetamises. Võistlus peeti ILCA 6 paadiklassis, mis on ühtlasi ka naiste olümpiaklass. Kokku startis selles arvestuses 73 sportlast 38 riigi 212 osaleja seas.

Kuue võistluspäeva jooksul peeti 12 sõitu – kuus kvalifikatsiooni- ja kuus finaalsõitu. Dublin Bay muutlikud tuuleolud ja keerulised loodetingimused nõudsid purjetajatelt nii taktikalist nutikust kui ka head vastupidavust. Safini seeria oli stabiilne ja mitmes sõidus näitas ta väga kõrget taset: tema parimateks tulemusteks olid 3. koht kaheksandas sõidus, 4. koht üheksandas sõidus ning 6. koht kümnendas sõidus. Need tulemused kinnitasid tema kuulumist maailma absoluutsesse tippu U21 vanuseklassis.

Maailmameistriks krooniti hollandlanna Roos Wind (31 punkti), teise koha saavutas itaallanna Emma Mattivi (55 punkti) ning kolmanda koha võttis austraalane Frances Beebe (90 punkti).

Eesti Purjetamise Liidu president ja programmi eestvedaja Sven Nuutmann sõnul näitab Romi tulemus, et eestlastel on maailma edukamate purjetamisriikide sekka asja küll:

„Olen oodanud Romilt sellist sõitu ja selle võistlusega ta tõestas, et temas on sisu ja võime murda tipule mitu sammu lähemale. See on oluline verstapost nii Romile endale kui ka meie programmile tervikuna.”

Safin on osa tänavu ellu kutsutud Eesti Purjetamise Liidu programmist “Noored talendid Olümpiale”, mille eesmärk on toetada andekate sportlaste teekonda tippsporti ja olümpiamängude suunas. Projekti partneriteks on Amserv, Piletilevi PLG, Krull Kvartal, Kood ja GoTravel.

ILCA U21 purjetamise maailmameistrivõistlused toimusid 24.-29. augustini Dublinis Royal St George ja National Yacht Clubi korraldusel. Võistlussari lõppes 29. augusti õhtul autasustamise ja piduliku lõpetamisega, kus tähistati noorte talentide saavutusi maailma purjetamise ühe mainekama tiitlivõistluse raames.

Võistluse tulemused: https://onb.ilca.roms.ar/2025ilcau21/images/results/women.html