RS Feva Euroopa Meistrivõistlustel Garda järvel

1.-4. oktoobril 2025 toimusid Itaalias, Riva del Gardas, RS Feva Euroopa Meistrivõistlused, kus osales kokku 104 paatkonda üheksast riigist. Eestit esindas 9 paadi suurune koondis neljast klubist – NJJK, KJK, HSS ja UKP. Parima kahekümne sekka jõudis kolm Eesti meeskonda.

Võistluste tingimused olid suurepärased: nii ilm kui tuul soosisid purjetajaid ning kõik 12 planeeritud sõitu viidi edukalt läbi. Eesti sportlasi juhendasid treenerid Liina Kolk, Britta Maipuu ja Uku Kuusk, ning kogu delegatsioonis oli kokku 33 liiget.

Kuigi sel korral jäid medalid veel napilt kättesaamatuks, olid sportlased ja treenerid tulemustega väga rahul – saavutati stabiilsed sõidud ja koguti hindamatuid kogemusi tulevikuks. RS Sailors Estonia tänab kõiki osalejaid, treenereid, lapsevanemaid ja toetajaid, kelle panus tegi selle suure ettevõtmise võimalikuks.

Tulemused

Gold fleet – 52 parimat

7. koht – Elin Haavel ja Ants Haavel (HSS)

18. koht – Leon Zolotarjov ja Oliver Tein (UKP)

19. koht – Elle Marie Kangur ja Marleen Poolamets (KJK)

30. koht – Helena Lee Kangur ja Jakob Laur Areda (KJK)

31. koht – Lukas Betlem ja Rael Natali Ets (UKP)

Silver fleet – üldarvestuse kohad 53-104

2. koht / üld 54.koht– Britta Maipuu ja Henrik Haavel (KJK/HSS)

5. koht / üld 57.koht – Eddy Lainurm ja Georg Udras (UKP)

22. koht – Alexander Carlson ja Gregory Viljakainen (UKP)

31. koht – Alina Baranova ja Polina Baranova (NJJK)

Kõik tulemused: racingrulesofsailing.org/documents/12609/event

Edasised plaanid

Eesti noortel purjetajatel on tugevad perspektiivid – eesmärk on jõuda RS Feva maailmatippu juba lähiaastatel.

2026. aastal keskendub koondis maailmameistrivõistlustele juulis Travemündes ning Euroopa meistrivõistlustele oktoobris Riva del Gardas, kuhu plaanitakse minna juba 15 Eesti paadiga.