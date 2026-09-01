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Eesti Jahtklubide Liit

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RS Tera Pro klassi 2026. aasta Eesti meister on Christofer Kasin!
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RS Tera Pro klassi 2026. aasta Eesti meister on Christofer Kasin!

23.09.2026

Tekst: RS Sailors Eesti

Tamula järvel asus vapralt starti 38 noorpurjetajat, keda ootasid ees kaks tõeliselt sportlikku võistluspäeva.

Üldarvestuses saavutas teise koha Albert Erik Luus (TJK) ja kolmanda koha Alisa Petrova (MPSK).

Tüdrukute arvestuses tuli Eesti meistriks Alisa Petrova (MPSK). Vaid nelja punktiga jäi teiseks Lenna Jete Jaanus (NPK) ning kolmanda koha saavutas tema klubikaaslane Miia Saar (NPK).

Poiste arvestuses võitis Christofer Kasin (SSA), kes krooniti hiljuti Võrtsjärvel Eesti meistriks ka RS Tera Sport klassis. Teise koha saavutas Albert Erik Luus (TJK) ja kolmanda koha Raidon Aso (KLMK).

Kahe võistluspäeva jooksul peeti kaheksa sõitu. Tuult ja tugevaid pagisid jagus ning noored purjetajad said end proovile panna tõeliselt sügisestes tingimustes. Täpselt selline üks Eesti meistrivõistluste regatt olema peab: korralik tuul, kiired sõidud, paras annus ekstreemsust ja tugev võistlusvaim!

Suur tänu kõigile noorpurjetajatele, korraldajatele, kohtunikele, treeneritele, võistluskomiteele ja loomulikult ka lapsevanematele.

RS Tera klassi ümber on kujunenud tõeliselt soe ja toetav kogukond. Seda kinnitas ka laupäevane ühine õhtusöök Kuningatalus, kus veedeti enne järgmist võistluspäeva mõnusalt aega.

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