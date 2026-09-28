Saaremaa Sailing Academy võitis Optimist Team Race Eesti meistritiitli
Nädalavahetusel Haral peetud Optimist Team Race Eesti meistrivõistlustel võitis meistritiitli Saaremaa Sailing Academy võistkond. Hõbemedali sai Pärnu Jahtklubi ning pronksi Tallinna Jahtklubi.
Võistlustel osales kuus võistkonda. Võistkondlikus Optimist Team Race formaadis purjetatakse vastamisi meeskondadena ning edu sõltub kogu võistkonna liikmete kohtadest sõitudes.
Eesti meistriks tuli Saaremaa Sailing Academy (SSA) koosseisus Kimmo Kalle, Robert Matt, Kiur Arro ja Christofer Kasin.
Hõbemedali võitis Pärnu Jahtklubi (PJK) võistkond, kuhu kuulusid Elisabeth Veenpere, Lukas Jürioja, Uku Melnits, Vesse Uudam ja George Alexander Subert.
Pronksmedali sai Tallinna Jahtklubi (TJK) koosseisus Tristan Toomela, Magda Matsulevitš, Silver Lumet ja Jorgen Tiido.
Neljandaks jäi Hara Seilamise Selts (HSS), viienda koha sai Haapsalu Jahtklubi (HJK) ning kuuendaks tuli Käsmu Lahe Merekool (KLM).