Saaremaal selgitati Draakon-jahtide Eesti meistrid

Nädalavahetusel toimusid Kuressaares Range Rover Draakoniklassi Eesti meistrivõistlused 2026, mis pakkusid purjetajatele kolme päeva jagu tõeliselt ideaalsetes oludes võistlemist.

Kui reedel tuli esmalt oodata tuule vaibumist, siis õhtuks otsustas võistlusjuht meid siiski merele saata – ja õigesti tegi. Saime kirja ühe sõidu. Laupäeval ja pühapäeval lisandus kummalgi päeval veel kolm sõitu, nii et kokku kogunes kuus võistlussõitu.

Draakoni klassile väärilise raja puhul ei olnud tegemist just lühikese merelkäiguga. Esimese ringi esimene märk asus stardist koguni 1,9 miili kaugusel – paras väljakutse juba iseenesest, sest märgi ülesleidmine nõudis omajagu tähelepanu. Sõidud kestsid 70-80 minutit, mis tähendas, et iga otsus, pööre ja tuulemuutus võis lõpuks tulemust mõjutada. Ja mõjutaski! Esikolmikus käis kogu nädalavahetuse vältel meeletult pingeline võidusõit ning meistritiitli saatus jäi lahtiseks kuni viimase sõiduni. Alles viimases sõidus selgus, kes saab seekord meistrina finišisse sõita.

Lisaks suurepärastele purjetamistingimustele tuleb kindlasti esile tõsta ka Saaremaa Merispordi Seltsi suurepärast vastuvõttu. Korraldus, võistlus ja külalislahkus moodustasid kokku ühe väga õnnestunud regatinädalavahetuse.

Kolm päeva merel, kuus pikka sõitu, ideaalne purjetamisilm ja meistritiitel, mille nimel võideldi viimase meetrini välja – just selline peab üks korralik Draakoni regatt olema.

Koht EST 32 LAINE (KJK) roolimees Ilmar Rosme – 13 punkti Koht EST 28 TAMM HA TAMM (KJK) roolimees Sergey Parfenenko – 14 punkti Koht EST 5 SPARWEN (KJK) roolimees Jevgeni Braslavets – 15 punkti

Võitjate ehk EST 32 „LAINE“ MEESKONNA (Ilmar Rosme, Martin Käerdi ja Margus Haud) kokkuvõte: „Soovime Laine meeskonna poolt õnnitleda Saaremaa Merispordi Seltsi väärika 100. juubeli puhul! Loodame, et ka järgnevad sajandid toovad Saaremaalt hulgaliselt tegusaid ja edukaid purjetajaid, kes rikastavad meie purjetamise maailma nii võistlejate kui ka suurepäraste regattide korraldajatena.

Meie tänu kuulub kõigile regati korraldajatele. Võistluse sujuv toimimine, kiire tulemuste info ning soe ja külalislahke vastuvõtt kaldal tegid sellest meeldejääva sündmuse. Kuressaarde on alati rõõm tagasi tulla ning soovitame seda võistluspaika suurima hea meelega ka teistele.

Täname südamest kõiki kaasvõistlejaid – teie pakkusite meile tugevat konkurentsi ja hoidsite võistlusvaimu erksana. Meil on välja kujunenud erakordne Draakoni-klassi kogukond, kus kaldal valitseb soe ja abivalmis õhkkond, merel aga kompromissitu ja põnev heitlus iga meetri pärast. Lisaks oli tore näha, et Sanne meeskond Soomest oli üle mitme mere kohale tulnud. Aitäh teile!

Eesti Meistrivõistluste võit tuli Laine meeskonnale suure üllatusena. Roolimees Ilmari jaoks oli tegemist hooaja viimase Draakoni-klassi võistlusega, mistõttu oli ta peamiseks eesmärgiks lihtsalt purjetamise ja mere nautimine, ilma pingeteta lõpptulemuse ees.

Tegime kindla stardi- ja sõiduplaani, ning siis hakkasime seda ellu viima. Iga päev merele tulles mõtlesime rohkem mis meil paadis sees toimub ja kuidas hoida end vabas tuules ja jahti liikumas.(“Leia see koht kus paat hakkab liikuma” , “Lase sital minna”) Keskendusime väga palju jahi kiirusele, käiguvahetustele ja tuulele. Tuli üks sõit välja, tuli teine sõit välja, tuli kolmas sõit välja. Nüüd juba oli emotsioon hea ja jätkasime sama purjetamise stiili hoidmist läbi kõikide sõitude ja siis oligi üllatus käes. . Täname edasiviiva konkurentsi ja suurepärase regati eest!“

Eesti Draakonklassi 2026 aasta esikolmik: https://aleksandr-abrosimov.com/disk/share/GZ8WVxIzAX1eP

Tulemused: https://www.manage2sail.com/et-EE/event/RRED20263#!/results?classId=dragon

Fotod (aleks): https://aleksandr-abrosimov.com/disk/07-08-2026-emv-2026-2000px-h88j8r

Drooni fotod: https://aleksandr-abrosimov.com/disk/09-08-2026-emv-2026-drone-photos-2000px-jrlppm