SSL GOLD CUP: Eestlaste esimesed vastased Rios on Seišellid, Kuuba ja Malaisia
Eesti purjetamiskoondise Icebreakers esimesed vastased SSL Gold Cupi 1/32 finaaltsõitudes on Seišellid, Kuuba ja Malaisia. Kolmapäeval Rio de Janeiros toimunud loosimine paigutas Eesti C-alagruppi, mille esimene sõit algab täna kell 19.40 Eesti aja järgi.
Eesti peab 19.-22. novembrini kestvas avaringis läbima neli võistlussõitu. Iga alagrupi kaks paremat pääsevad 1/16-finaali. Sõitude eest jagatakse punkte ning viimase sõidu tulemused lähevad arvesse kahekordselt.
Karl-Hannes Tagu juhitav Icebreakers pääses 40 koondisega finaalturniirile juunikuise Euroopa kvalifikatsiooni kaudu. Šveitsis Neuchâteli järvel peetud võistlusel võitis Eesti kaks sõitu ja sai ühe teise koha, kindlustades oma alagrupi esikoha.
Eesti koondise koosseisu kuuluvad Karl-Hannes Tagu, Mati Sepp, Peter Šaraškin, Ago Rebane, Janno Hool, Taavi Valter Taveter, Kevin Melvin Aasav, Maris Seersant, Jasper Rufus Rytövaara, Eliise Raamat, Angus Aarna Ant, Karl Kolk ja August Luure.
SSL Gold Cupi finaalturniir toimub Guanabara lahel, kus võisteldi ka 2016. aasta olümpiamängudel. Kõik rahvuskoondised kasutavad võrdseid SSL 47 jahte.
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