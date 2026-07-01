Tallinn Race Lennusadam võitjad selgusid põnevates finaalsõitudes

Tekst: Tallinna Jahtklubi

Pühapäeval lõppes Tallinna Merepäevade raames Lennusadamas peetud traditsiooniline Tallinn Race Lennusadam regatt, mis tõi kolme päeva jooksul otse pealtvaatajate ette Eesti ja Soome kiireimad purjetajad ning noored tulevikulootused. Alates 2010. aastast toimuv regatt on kujunenud üheks Eesti atraktiivsemaks purjetamisvõistluseks, kus võistlusi saab jälgida otse kaldalt ning tänavu ka Tallinna Merepäevade suurelt ekraanilt ja otseülekandes.

Kolme võistluspäeva jooksul pakkusid keerutav ja ebastabiilne tuul sportlastele rohkelt väljakutseid ning hoidsid heitluse esikohtade nimel põnevana kuni viimaste finaalsõitudeni. Tallinn Race’i eriline formaat tähendas, et viimase päeva finaalsõidu võitja krooniti ühtlasi kogu regati üldvõitjaks, mistõttu püsisid medalivõimalused lahtised kuni viimaste meetriteni.

Olümpiaklassis 49er kujunes finaalsõit tõeliseks maiuspalaks. Kahe esimese võistluspäeva järel juhtinud Maru Reiter ja Kaur Villem Väiku pidid seekord tunnistama Soome vendade Juuso ja Henri Roihu paremust, kes võitsid otsustava finaalsõidu ning krooniti Tallinn Race Lennusadam 2026 võitjateks. Reiter ja Väiku lõpetasid teisena ning kolmanda koha saavutasid Mari-Ann Holter ja Maris Seersant.

Naiste olümpiaklassis 49erFX võitsid regati Mari-Ann Holter ja Maris Seersant, edestades Johanna Koitu ja Iiris Liirat.

29er klassis näitasid otsustavas sõidus suurepärast kiirust Eva-Lotta Soomer ja Albert Kepp, kes tõusid regati võitjateks. Teise koha saavutasid pühapäeval kaks sõiduvõitu saavutanud Ann Carolin Victoria Vürst ja Grete Kant ning kolmandaks tulid kahe esimese päeva järel liidrikohal olnud Soome purjetajad Stella Grabowska ja Linnea Jaatinen.

Noorteklassis Optimist võitis regati Aleksandra Remmelgas. Teise koha saavutas Kaspar Lumet ning kolmandaks tuli Kristjan Remmelgas.

RS Feva klassis olid teisel ja kolmandal päeval kindlaimad Britta Maipuu ja Anna Nicole Ursini, kes võitsid regati. Teise koha saavutasid esimese päeva parimad Maritta Kiviselg ja Marietta Mõtlik ning kolmandaks purjetasid Šahrijar Halõgov ja Andrei Sobol.

Tallinn Race Lennusadam 2026 võitjad

Optimist

1.Aleksandra Remmelgas

2.Kaspar Lumet

3.Kristjan Remmelgas

RS Feva

1.Britta Maipuu – Anna Nicole Ursini

2.Maritta Kiviselg – Marietta Mõtlik

3.Šahrijar Halõgov – Andrei Sobol

29er

1.Eva-Lotta Soomer – Albert Kepp

2.Ann Carolin Victoria Vürst – Grete Kant

3.Stella Grabowska – Linnea Jaatinen

49erFX

1.Mari-Ann Holter – Maris Seersant

2.Johanna Koit – Iiris Liira

49er

1.Juuso Roihu – Henri Roihu

2.Maru Reiter – Kaur Villem Väiku

3.Mari-Ann Holter – Maris Seersant

Tallinna Jahtklubi tänab kõiki sportlasi, treenereid, kohtunikke, vabatahtlikke, koostööpartnereid ja pealtvaatajaid, kes aitasid kaasa järjekordse Tallinn Race Lennusadam õnnestumisele. Regatt kinnitas taas, et vahetult kaldalt jälgitav purjetamine pakub põnevat vaatemängu nii purjetamishuvilistele kui ka Tallinna Merepäevade külalistele ning ühendab edukalt Eesti tippsportlased ja noored purjetamistalendid.

Regati lõpptulemused: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xwdy5Cs82XzxN2uFLXsfPhCf-EP9Hn041H4fm4M3VN8/edit?gid=1401531971#gid=1401531971

Laupäeva sõitude järelvaatamine: https://youtube.com/live/X2YIbAJuH3E?feature=share

Pühapäeva sõitude järelvaatamine: https://youtube.com/live/qJ9p5ZeHyR8?feature=share

Fotod võitjatest manuses. Autor Ott Kallas