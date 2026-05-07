Eesti Jahtklubide Liit

Tallinna Jahtklubi Karikavõistlus kutsub noorpurjetajad Lohusalusse

28.05.2026

12.-14. juunil toimub Lohusalu sadamas Garmin Purjetamise Võistlussarja 2026 teine etapp – EKV Tallinna Jahtklubi Karikavõistlused 2026.

Võistlus toob Lohusalusse kokku noored purjetajad üle Eesti ning jätkab Eesti suurima ja kaalukaimana noorte purjetamissarja hooaega. Regatil võisteldakse klassides ILCA 6, ILCA 7, RS Aero 5, RS Aero 6, RS Aero 7, RS Feva, 29er, 49erFX ja 470.

Tallinna Jahtklubi Karikavõistlus on noorpurjetajatele oluline mõõduvõtt nii Garmin Purjetamise Võistlussarja üldarvestuse kui ka hooaja tähtsamate rahvusvaheliste tiitlivõistluste ettevalmistuse seisukohalt.

Korraldajad panevad osalejatele südamele, et registreerimine tehtaks aegsasti.

Registreerimise tähtajad:

  • 01.06 kell 23:59 – soodusregistreerimise lõpp
    Ühepaadid 50 €, kahepaadid 100 €
  • 08.06 kell 23:59 – tavaregistreerimise lõpp
    Ühepaadid 75 €, kahepaadid 150 €
  • 12.06 kell 13:00 – hilinenud registreerimise lõpp
    Ühepaadid 100 €, kahepaadid 200 €

Võistluse info ja registreerimine:
Tallinna Jahtklubi Karikavõistlused 2026 – Manage2Sail

Garmin Purjetamise Võistlussari 2026 kalender:
Eesti Purjetamise Liit