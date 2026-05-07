Tallinna Jahtklubi Karikavõistlus kutsub noorpurjetajad Lohusalusse

12.-14. juunil toimub Lohusalu sadamas Garmin Purjetamise Võistlussarja 2026 teine etapp – EKV Tallinna Jahtklubi Karikavõistlused 2026.

Võistlus toob Lohusalusse kokku noored purjetajad üle Eesti ning jätkab Eesti suurima ja kaalukaimana noorte purjetamissarja hooaega. Regatil võisteldakse klassides ILCA 6, ILCA 7, RS Aero 5, RS Aero 6, RS Aero 7, RS Feva, 29er, 49erFX ja 470.

Tallinna Jahtklubi Karikavõistlus on noorpurjetajatele oluline mõõduvõtt nii Garmin Purjetamise Võistlussarja üldarvestuse kui ka hooaja tähtsamate rahvusvaheliste tiitlivõistluste ettevalmistuse seisukohalt.

Korraldajad panevad osalejatele südamele, et registreerimine tehtaks aegsasti.

Registreerimise tähtajad:

01.06 kell 23:59 – soodusregistreerimise lõpp

08.06 kell 23:59 – tavaregistreerimise lõpp

12.06 kell 13:00 – hilinenud registreerimise lõpp

Ühepaadid 100 €, kahepaadid 200 €

