Tallinna Jahtklubi Karikavõistlused Lohusalus: teine võistluspäev möödus keerutavas ja ebastabiilses tuules

Reedel algas Lohusalus kolmepäevane Garmin Purjetamise Võistlussarja seitsmes etapp. 2001. aastal alguse saanud Tallinna Jahtklubi Karikavõistlused on kasvanud aasta-aastalt: kui esimesel aastal võisteldi vaid kahes paadiklassis, siis alates 2005. aastast Eesti Karika võistlussarja kuuluval regatil on Lohusalu sadam alati olnud purjekaid ja purjetajaid täis. “Suured avamere lained ja tugevad hoovused teevad Lohusalust väga erilise purjetamispaiga” tutvustab regati direktor ja Tallinna Jahtklubi tegejuht Ott Kallas sealseid võistlustingimusi.

Sel korral kogunes Lohusallu 120 purjetajat Eestist ja Lätist, kes võistlevad klassides RS Feva, 29er, 49er, 470, ILCA 6, ILCA 7 ja RS Aero. Esimesel päeval merele ei pääsetud, sest purjetamiseks vajaliku tuult ei olnud. Teisel päeval pidi esimene stardivile kõlama kell 11.00 aga selle asemel tuli merel heisata AP ja oodata tuult. Võistlemist alustati alles pärastlõunal, kuid tingimused olid sportlaste jaoks keerulised – tuul oli ebaühtlane ja keerutav.

Päeva kokkuvõttes olid iga klassi esikolmikud järgmised:

ILCA 6 informatiivne üldjärjestus: Eliise Raamat (TJK), Brigitta Vilo (KJK), Rasmus Randmäe (ROPK)

ILCA 7 mehed: Bo Aaron Kooser (ROPK), Tavo Annus (ROPK), Remy Tupits (TJK)

RS Aero 5 üld: Jorgen Kuivonen (Hiiu Purjelaeva Selts), Jessika Jõesaar (HSS), Arseni Šišov (UKP)

RS Aero 6 üld: Liina Kolk (UKP/SMS), Ants Haavel (HSS), Andres Rohtla (KJK)

RS Aero 7 üld: Ivo Volkov (PJK), Paavo Truu (KJK), Ülar Mark (KJK)

RS Feva üld: Helena Lee Kangur – Jakob Laur Areda (KJK), Eddy Lainurm – Georg Udras (UKP), Elle Marie Kangur – Marleen Poolamets (KJK)

29er üld: Eva-Lotta Soomer – Albert Kepp (TJK), Johanna Koit – Iiris Liira (TJK), Ann Carolin Victoria Vürst – Grete Kant (TJK)

49erFX üld: Helen Pais – Helen Ausman (TJK), Mari.Ann Holter – Maris Seersant (TJK), Maru Reiter – Kaur Villem Väiku

470 üld: Andrias Sepp – Liise Välist (PJK), Rael Natali Ets – Jakob Sang (UKP)

Vaata kõikide arvestuste ja sõitude tulemusi: https://manage2sail.com/et-EE/event/TJK2025#!/

Homne prognoos ei ole purjetamise vaates hetkel vaadates liialt optimistlik, aga see mis tegemilikult juhtuma hakkab-see selgub homme.

Kõik Garmin Purjetamise Võistlussarja etapid: https://puri.ee/garmin-purjetamise-voistlussari/

