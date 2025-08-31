Ilm:
Tallinna Jahtklubi Karikavõistlused Lohusalus: vihmas ja vaikse tuulega selgusid võitjad
Tallinna Jahtklubi Karikavõistlused Lohusalus: vihmas ja vaikse tuulega selgusid võitjad

24.08.2025

Pühapäeval lõppes Lohusalus kolmepäevane Garmin Purjetamise Võistlussarja seitsmes etapp – Tallinna Jahtklubi Karikavõistlused. 2001. aastal alguse saanud regatt on kasvanud aasta-aastalt ning kuulub alates 2005. aastast Eesti Karikasarja. Võistluspaik Lohusalu on tuntud oma avamere lainete ja tugevate hoovuste poolest, mis seavad sportlastele alati erilise väljakutse.

Kui esimesel päeval tuule puudumise tõttu merele ei mindud ja teisel päeval sõideti keerutavas ja ebaühtlases tuules, siis viimasel päeval lisandus proovilepanekuks ka vihm. Tuul püsis vaikne ja stabiilseid tingimusi ei tekkinud, kuid lõpuks suudeti kõikides klassides võistlussõidud ära pidada.

Tulemused klasside kaupa:

  • ILCA 6 (informatiivne üldjärjestus) (4 sõitu)
  1. Brigitta Vilo (KJK)
  2. Eliise Raamat (TJK)
  3. Rasmus Randmäe (ROPK)
  • ILCA 7 mehed (5 sõitu)
  1. Bo Aaron Kooser (ROPK)
  2. Tavo Annus (ROPK)
  3. Remy Tupits (TJK)
  • RS Aero 5 üld (4 sõitu)
  1. Jorgen Kuivonen (Hiiu Purjelaeva Selts)
  2. Jessika Jõesaar (HSS)
  3. Eva Mägi (SMS)
  • RS Aero 6 üld (4 sõitu)
  1. Liina Kolk (UKP/SMS)
  2. Ants Haavel (HSS)
  3. Jens Alles (SMS)
  • RS Aero 7 üld (4 sõitu)
  1. Ivo Volkov (PJK)
  2. Paavo Truu (KJK)
  3. Ülar Mark (KJK)
  • RS Feva üld (6 sõitu)
  1. Eddy Lainurm – Georg Udras (UKP)
  2. Helena Lee Kangur – Jakob Laur Areda (KJK)
  3. Leon Zolotarjov – Oliver Tein (UKP)
  • 29er üld (4 sõitu)
  1. Eva-Lotta Soomer – Albert Kepp (TJK)
  2. Johanna Koit – Iiris Liira (TJK)
  3. Ann Carolin Victoria Vürst – Grete Kant (TJK)
  • 49erFX üld (4 sõitu)
  1. Helen Pais – Helen Ausman (TJK)
  2. Maru Reiter – Kaur Villem Väiku (TJK)
  3. Mari-Ann Holter – Maris Seersant (TJK)
  • 470 üld (4 sõitu)
  1. Andrias Sepp – Liise Välist (PJK)
  2. Rael Natali Ets – Jakob Sang (UKP)

Kõikide arvestuste, sõitude ja osalejate tulemusi näed siit: https://manage2sail.com/et-EE/event/TJK2025#!/

Galeriid võistluspäevadest: https://www.facebook.com/Eesti.Purjetamise.Liit/photos_albums