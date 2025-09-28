Tallinna Nädala regati teine päev – soodne tuul purjelaua sportlastele

Tallinna Nädala regati teisel päeval puhus Haven Kakumäe vetel tugev tuul, mis lubas vaid osadel klassidel täisprogrammi purjetada. ILCA 6, ILCA 7 ja 470 klassis õnnestus pidada vaid üks võistlussõit, pärast mida suunati sportlased kaldale. RS Aero ja 49erFX klassid jäid üldse merelt kõrvale. Samas peeti korralik võistluspäev iQFoil-purjelaudurite ning kahepaatide RS Feva ja 29er klassides.

Eesti Purjetamise Liidu programmi “Noored Talendid Olümpiale” kuuluvad Aksel Haava, Emma Viktoria Millend ja Romi Safin jätkavad ka pärast teist päeva liidrite rollis.

Esikolmikud pärast teist päeva

ILCA 6 – Eesti meistrivõistlused (38 osalejat)

Romi Safin (ROPK/TJK) – Noored Talendid Olümpiale Katarina Sofia Jõgi (TJK) Brigitta Vilo (KJK)

ILCA 6 mehed (11 osalejat)

Alexander Eberle (ROPK) Rasmus Randmäe (ROPK) Rudolfs Cudars (Läti)

ILCA 7 – Eesti meistrivõistlused (16 osalejat)

Kārlis Junkers (Läti) Tavo Annus (ROPK) Karel Ratnik (PJK)

ILCA 7 U21 (8 osalejat)

Karel Ratnik (PJK) Robin Juul (ROPK) Remy Tupits (TJK)

RS Feva – Eesti meistrivõistlused (37 paatkonda)

Helena Lee Kangur / Jakob Laur Areda (KJK) Eddy Lainurm / Georg Udras (UKP) Leon Zolotarjov / Oliver Tein (UKP)

29er – Soome meistrivõistlused (10 paatkonda)

Maisa Kauppi / Alisa Kylävainio (HSK, Soome) Assi Lindell / Ines Karlemo (ESF, Soome) Eva-Lotta Soomer / Albert Kepp (TJK)

iQFoil seeniorid (7 osalejat)

Aksel Haava (TPLK) – Noored Talendid Olümpiale Davis Mazais (Läti) Romek Roolaht (TPLK)

iQFoil naised ( 2 osalejat)

Emma Viktoria Millend (TPLK) – Noored Talendid Olümpiale Ingrid Puusta-Rickard (TPLK)

iQFoil U19 (2 osalejat)

Oskar Lillepea (TPLK) Karl Sören Tamm (TPLK)

iQFoil U17 (5 osalejat)

Lukas Tuubel (TPLK) Leonid Turovski (TPLK) Johanna Lukk (NYCS)

Tallinna Nädala regatt on ühtaegu Garmin Purjetamise Võistlussarja viimane etapp ja Eesti meistrivõistlused mitmes olümpiaklassis. Kokku on registreerunud 152 purjetajat Eestist, Lätist ja Soomest.

Võistlused lõppevad pühapäeval, mil plaanis on viimased sõidud ja autasustamine Haven Kakumäe sadamas.

Täpsemad tulemused: Manage2Sail