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Eesti Jahtklubide Liit

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Tallinna Nädala Regatt lõpetab Garmin Purjetamise Võistlussarja hooaja
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Tallinna Nädala Regatt lõpetab Garmin Purjetamise Võistlussarja hooaja

18.09.2026

Täna algas Haven Kakumäel Tallinna Nädala Regatt 2026, mis on Garmin Purjetamise Võistlussarja kaheksas ja ühtlasi selle hooaja viimane etapp. Kolmepäevane regatt kestab pühapäevani, 20. septembrini.

Võistlustulle lähevad ILCA 6, ILCA 7, RS Aero 5, RS Aero 6, RS Feva, 29er ning 49er/49erFX klasside purjetajad. 49er ja 49erFX klassides selguvad Tallinna Nädala Regati raames ka 2026. aasta Eesti meistrid.

Tallinna Nädala Regatt paneb punkti tänavusele Garmin Purjetamise Võistlussarjale, mis on hooaja jooksul toonud purjetajad võistlema erinevatesse Eesti jahtklubidesse ja võistluspaikadesse. Pärast viimase etapi lõppu saab teha kokkuvõtted ka 2026. aasta võistlussarja paremusjärjestustest.

Võistlused toimuvad 18.-20. septembrini Haven Kakumäel. Regati korraldab Tallinna Jahtklubi.

Võistluspäevade jooksul avaldame jooksvalt kokkuvõtteid ning jälgime Eesti meistrivõistluste ja Garmin Purjetamise Võistlussarja viimase etapi tulemusi.

Tulemused, osalejad ja võistlusinfo:
Tallinna Nädala Regatt 2026 – Manage2Sail