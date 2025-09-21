Täna algab Tallinna Nädala regatt Kakumäel – Garmin Võistlussarja viimane etapp

Täna algab Haven Kakumäe sadamas kolmepäevane Tallinna Nädala regatt ühepaatidele, kahepaatidele ja purjelaudadele. Regati avamisel Haven Kakumäe sadama lipuväljakul homme kell 13 osalevad Tallinna Jahtklubi kommodoor Harri Mikk, Haabersti linnaosa vanem Anna Levandi ja Haven Kakumäe tegevjuht Neeme Kaarma. Tallinna Nädal on Garmin Purjetamise Võistlussarja osavõistlus ja Eesti meistrivõistlused klassides ILCA 6, ILCA 7, RS Feva, iQFoil ning Soome meistrivõistlused klassis 29er.

21. korda järjest toimuv Tallinna Nädala regatt on koduse purjetamishooaja viimane suurem regatt ja see toimub Haven Kakumäe sadamas alates 2019. aastast. Tallinna Nädala regatt purjetati Pirita sadamas 2005-2018. Tallinna Jahtklubi on regati peakorraldaja alates 2022. aastast. Regatil osalevad ühepaadid ILCA 6 (naiste olümpiaklass ja noorteklass), ILCA 7 (meeste olümpiaklass), RS Aero, kahepaadid RS Feva (noorteklass), 29er (noorteklass), 49er (meeste ja naiste olümpiaklassid), 470 (segapaaride olümpiaklass), purjelauad iQFoil (meeste ja naiste olümpiaklassid ja noorteklass). Regatile on registreerunud 152 purjetajat Lätist, Soomest, ja Eestist. Purjetatakse kolmel võistlusalal millest kaks asuvad Kopli lahel ja üks Kakumäe poolsaare ja Naissaare vahel.

Ajakava:

Reede kell 13 Avamine, kell 15 Võistlussõidud

Laupäev kell 11 Võistlussõidud

Pühapäev kell 11 Võistlussõidud, õhtul Autasustamine

Regati võistlusinfo asub siin: https://manage2sail.com/et-EE/event/TN2025#!/

Regati tulemuste ajalooga saab tutvuda meie kodulehel: https://tjk.ee/regatid/tallinna-nadal/