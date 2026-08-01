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Täna stardib Hara Regatt 2026 / Garmin sarja etapp ühepaatidele Optimist, Zoom8 ja ILCA 4
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Täna stardib Hara Regatt 2026 / Garmin sarja etapp ühepaatidele Optimist, Zoom8 ja ILCA 4

14.08.2026

Garmin Purjetamise Võistlussari jätkub sel nädalavahetusel Haral, kus täna algas sarja viies etapp – Hara regatt 2026. Kolme võistluspäeva jooksul lähevad merele Optimist, Zoom8 ja ILCA 4 klasside noorpurjetajad.

14.-16. augustini Hara sadamas toimuv regatt on Garmin Purjetamise Võistlussarja eelviimane etapp noorematele paadiklassidele. Võistluse korraldab Hara Seilamise Selts koostöös Eesti Purjetamise Liiduga.

Reedel alanud regatil ootab purjetajaid ees kolm võistluspäeva. Avapäeva järel avaldatakse esimesed tulemused ning nädalavahetuse jooksul saab võistluse käiku jälgida ametlikust tulemuste keskkonnast.

Tulemused ja võistluse käik:
Hara regatt 2026 – Manage2Sail

Garmin Purjetamise Võistlussari koondab hooaja jooksul Eesti suuremad noorte ja olümpiaklasside regatid ning Hara etapi järel jätkub sari 27.-30. augustil Pirital Kalevi Jahtklubi Meistrivõistlustega.